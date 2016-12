Das besinnliche Weihnachtsfest ist vorüber und der Jahreswechsel steht vor der Tür. Am 31. Dezember, bereits in den frühen Abendstunden wird der Himmel durch Feuerwerkskörper in unterschiedlichen Farben aufleuchten. Dieses Farbspiel birgt aber bei unsachgemäßer Verwendung die Gefahr von schweren Verletzungen und Bränden.

Feuerwerkskörper gelten als pyrotechnische Gegenstände, deren Kategorisierungen und dadurch die Verwendungsbereiche und Verwendungsvoraussetzungen gesetzlich geregelt sind. Sie sind mit Spreng- und/oder brennbaren Stoffen gefüllt, das Zünden von Feuerwerkskörpern birgt immer eine Verletzungs- und Brandgefahr.

Die Blaulichtorganisationen bieten hilfreiche Tipps (siehe Infobox). Abschnittsfeuerwehrkommandant Viktor Weinzinger und Wolfgang Uhrmann, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz, unterstreichen die Gefährlichkeit unbedachten Umgangs mit Feuerwerk und raten zur Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein.