15 Jahre lang war Irene Szerencsics als Direktorin der Sonderschule Purkersdorf tätig, davor bereits 15 Jahre lang als Lehrerin - eine Zeit, in der sich an der Schule viel getan hat. Das wahrscheinlich größte Projekt war der Schulneubau. Seit 2013 ist die Sonderschule gemeinsam mit der Musikschule und der Stadtbibliothek im neuen Bildungszentrum untergebracht. „Ich verlasse die Schule natürlich etwas wehmütig, denn ich habe mein ganzes berufliches Leben hier verbracht. Aber ich kann mit gutem Gewissen weggehen, denn ich weiß, dass ich ein gut bestelltes Haus hinterlasse und gute, engagierte Leute habe, die auch weiterhin ausgezeichnete Arbeit leisten werden“, so die scheidende Direktorin.

„Die Schule hat einen guten Ruf. Ich freue mich, dass es uns fast immer gelungen ist, unseren Schülern eine berufliche Weiterbildung zu ermöglichen“ Irene Szerencsics

Der Grund, ihre Stelle als Direktorin zu verlassen, ist die Doppelbelastung durch ihre zusätzliche Funktion als Leiterin des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik. „Ich habe darum gebeten, dass man die beiden Aufgabengebiete trennt. Ich werde weiterhin als Leiterin des ZIS tätig sein. Manchmal ist es einfach an der Zeit, etwas anderes zu machen“, erklärt Szerencsics. Ihre Nachfolge als Direktor tritt im nächsten Schuljahr Matthias Hesse an, der schon seit einigen Jahren an der Schule arbeitet. „Er wird unsere Arbeit sehr gut, vielleicht sogar noch besser weiterführen“, ist Szerencsics überzeugt.

Gute Basis für die Zukunft der Schüler

Stolz ist sie auch auf die Leistungen der Schule als gute Basis für die Zukunft der Schüler: „Die Schule hat einen guten Ruf. Ich freue mich besonders, dass es uns fast immer gelungen ist, unseren Schülern eine berufliche Weiterbildung zu ermöglichen. Viele haben einen Schulabschluss erworben, sind eigenständig, haben eine eigene Wohnung und eine Familie gegründet.“

Eine Geschichte aus ihrer Zeit als Lehrerin ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Ich hatte einen Schüler, der in der zweiten Klasse zu mir gekommen ist, und der nicht lesen konnte. Ich habe viel mit ihm gearbeitet und mich bemüht, aber auch nach einem Jahr und bis zur 5. Klasse hatte er es noch nicht gelernt. Dann ist er von der 5. auf die 6. Klasse aus den Ferien gekommen und plötzlich konnte er lesen. Das war ein sehr prägendes Erlebnis, das mich gelehrt hat, dass man viel Geduld haben und dranbleiben muss, um mit einem Schüler erfolgreich zu arbeiten. Vieles dauert einfach seine Zeit“, so Szerencsics.

In der Debatte um die Auflösung der Sonderschulen vertritt Szerencsics eine klare Meinung. Sowohl Sonderschulen, als auch die integrative Beschulung sollten bestehen bleiben. „Die Eltern müssen die Möglichkeit haben, zwischen zwei Systemen zu wählen“, meint Szerencsics. „Gerade in Purkersdorf haben wir das Glück, dass wir von der Politik und insbesondere von Bürgermeister Karl Schlögl viel Unterstützung erhalten“, zeigt sie sich dankbar.

Integration beispielsweise in einer NMS sei ein Prozess, der viel Zeit brauche und wachsen müsse. In puncto Lehrerausbildung begrüßt sie die Entwicklung, dass alle Lehrer in Zukunft sonderpädagogische Kenntnisse besitzen werden. „Was uns schon fehlen wird, ist die Spezialisierung, beispielsweise für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, für körperliche Behinderungen oder für hör- und sehbehinderte Kinder, die künftig nur noch im zweiten Bildungsweg erworben werden kann“, so Szerencsics.