Mit 2020 soll die Sonderschule Geschichte sein. Im Sinne der Inklusion werden also auch die jene Schüler, die bisher die Sonderschule in Purkersdorf besucht haben, auf die restlichen Pflichtschulen verteilt werden.

Wie es aber konkret mit dem Sonderschulstandort in Purkersdorf weiter gehen wird, steht noch nicht fest. „Bisher gibt es keinen Zeitplan oder konkrete Informationen seitens des Bundesministeriums oder des Landesschulrats“, berichtet Sonderschuldirektorin Irene Szerencsics, die gleichzeitig auch Leiterin des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik ist. Als solche begleitet sie die Integration von Schülern in Volks- und Mittelschulen im ganzen Gerichtsbezirk Purkersdorf.

„Integration gibt es seit dem Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes im Jahr 1995. Derzeit werden etwa 70 Schüler im Bezirk integrativ unterrichtet“, so Szerencsics. Dies kann in Form von Einzelintegration oder in einer Integrationsklasse passieren.

Aktuell haben Eltern eine gesetzliche Wahlfreiheit: „Sie können sich zwischen Beschulung in der Sonderschule oder integrativer Beschulung entscheiden.“ Die Sonderschul-Variante habe den Vorteil, dass Schüler in Kleingruppen gezielt gefördert werden können, was manche Eltern der integrativen Beschulung vorziehen. „Ich fände es gut, wenn beide Angebote auch weiter bestehen bleiben würden“, meint Szerencsics.

„Langfristig ein Riesenproblem“

Eine Eingliederung aller Sonderschüler in Regelschulklassen hält die Direktorin des Purkersdorfer Gymnasiums, Irene Ille, für nicht sinnvoll. Sie erklärt: „Es gibt ja jetzt keine Lehrerausbildung für Sonderpädagogik mehr, das wird langfristig ein Riesenproblem.“ Ein Betreuungsschlüssel steht noch nicht und sei auch abhängig vom jeweiligen Handicap des Kindes. „Das lässt sich nicht ‚normieren‘. Vor allem brauchen wir dazu ganz speziell ausgebildete Lehrpersönlichkeiten“, führt Ille aus.

Gemeinsamen Aktivitäten zwischen Sonderschule und anderen Pflichtschulen steht die Gym-Direktorin aufgeschlossen gegenüber, so etwa im sportlichen oder musikalischen Bereich. Außerdem betont auch sie: „Integration in Klassen wo es sinnvoll und zielführend erscheint, ist auch jetzt schon möglich und klug.“

Trotzdem meint auch die Gym-Direktorin, dass es Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen gäbe, für die eine spezielle Schulform weiterhin notwendig sei. Allgemein resümiert sie: „Die Auflösung ist für viele dieser liebenswerten Kinder schlecht.“