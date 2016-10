Alljährlich kürt die Austrian Beer Challenge die besten Brauereien und Hobbybrauer des Landes. Dabei schnitt der Gablitzer Privatbrauerei-Inhaber Markus Führer schon in den letzten Jahren erfolgreich ab: Sein Bernsteinmärzen erzielte 2012 in der Kategorie Pils den ersten Platz und errang 2013 den Vizestaatsmeistertitel. Heuer wurde sein „Hütteldorfer Bräu“ erneut mit einem zweiten Platz ausgezeichnet. Das Bier wird in zwei Wiener Restaurants und der Rieglerhütte ausgeschenkt. Den dritten Platz erzielte die Biersorte Whiskey-stout, die Führer als Hommage an Irland produziert.