In den letzten Monaten des Jahres laufen stets die Taschenrechner der Gemeinden heiß. Es geht darum, das Budget für das nächste Jahr zu erstellen, und sich selbst einer Prüfung durch den Prüfungsausschuss zu stellen. Dies geschieht nun auch in Purkersdorf, mit einem recht positiven Ergebnis: Die Schulden liegen erstmals unter 25 Millionen Euro. Die NÖN bekam, noch vor Beschluss durch den Gemeinderat am 6. Dezember, einen ersten Einblick in die Stadtfinanzen.

„Wir werden erstmals unter 25 Millionen Euro Schuldenstand kommen und könnten somit alle Schulden mit einem Jahresbudget begleichen. Unser Ziel ist also erreicht“, ist Bürgermeister Karl Schlögl zufrieden mit der Entwicklung des Budgets.

