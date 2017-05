Beide Institutionen feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Von Lucia Scarpatetti

Am Tag der Musikschulen zeigen die Schüler der Region, was sie schon alles gelernt haben. Beide Schulen, Musikschule Wienerwald Mitte und Oberes Wiental feiern im heurigen Jahr ein Jubiläum. Während Wienerwald Mitte fünf jähriges Bestehen feiert, blickt die Musikschule Oberes Wiental auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Den Höhepunkt wird ein großes Konzert in der Volksschule Pressbaum Ende des Jahres bilden.

Die Musikschule Oberes Wiental wurde 1992 mit 152 Schülern unter der Leitung von Rosa Owesnak gegründet. Im Jahr 2006 übernimmt Franziska Zöberl die Leitung und ist derzeit für 422 Musikschüler verantwortlich. Unter Leitung von Franziska Zöberl und Obmann Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner wurde unter anderem in Tullnerbach eine Bläserklasse und in Pressbaum eine Streicherklasse auf die Beine gestellt. Derzeit gilt die Musikschule Oberes Wiental mit fünf Kontrabass – Musikschülern als Kontrabass-Hochburg.

In der Gablitzer Festhalle wurde nicht nur der Tag der Musikschulen gefeiert, auch der Musikschulverband Wienerwald Mitte freute sich über eine mittlerweile fünf-jährige Zusammenarbeit.

700 Musikschüler nutzen das Angebot

Vor fünf Jahren bildeten die Gemeinden Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach einen gemeinsamen Musikschulverband und es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn knapp 700 Schülern erfreuen sich an den Musikangeboten. Zur Feier des Tages spielten talentierte Schüler vom Orchester Sinfonissima und die Musikschulbands ein umfangreiches Konzert. „Der Musikschulverband Wienerwald Mitte beweist, dass es manchmal besser ist als Gemeinden gemeinsam als gegeneinander zu arbeiten“, eröffnete Karl Schlögl das Konzert.

Das Orchester Sinfonissima spielte klassische Töne von Mozart sowie modernere Stücke wie „Westside Story“ oder „Pirates of the Caribbean“ welches imposant gespielt wurde und unter die Haut ging. Klavierlehrerin Camilla Sumpf moderierte mit Enthusiasmus das Musik-Spektakel und sagte unter anderem: „Die Sprache der Musik wird zum Glück auf der ganzen Welt verstanden.“