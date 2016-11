Ein Mitsingkonzert für Kinder ab zwei Jahren präsentiert die Purkersdorfer Sängerin und Sprecherin Karin Larionows am Sonntag, den 4. Dezember (Beginn um 11 Uhr und 15 Uhr) in der Bühne Purkersdorf. Mit dem Kinderstück „Paula und die Vogelhochzeit“ begeisterte Larionows bereits diesen Sommer die Zuseher im Steinbruch Dambach.



In dem aktuellen Stück „Paula und der Weihnachtszauber“ freut sich Puppe Paula auf Weihnachten und erzählt von einem fantastischen Traum. Vom Mond erfährt sie, dass im Weihnachtszauberwald das Christkind und seine Weihnachtsengel ihre Weihnachtsvorbereitungen machen. Paula macht sich auf den Weg, wobei sie unterwegs auf viele lustige Weihnachtswesen trifft. Mit dem Engelschor probt sie schließlich traditionelle Weihnachtslieder.



Live-Musik von Thomas Huber, Angelika Siman und Michi Magenbauer begleiten das Stück mit den schönsten traditionellen Weihnachtsliedern. Die Kinder werden zum Mitsingen eingeladen. „Die Idee dahinter ist, den Kindern Freude am Singen zu vermitteln“, so Larionows. „Singen wirkt erwiesenermaßen stimmungsaufhellend und dient der Sprachförderung.“