„Die Landeshauptstadt von Niederösterreich konnten wir ja nicht mehr werden, jetzt werden wir eben Narren-Landeshauptstadt“, bringt Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner die Vorfreude der Wienerwaldgemeinde auf das Narrenwecken auf den Punkt. Hinter den Kulissen wird schon fleißig gearbeitet, die gesamte Region scheint dem Faschingsfieber verfallen zu sein.

Obfrau Jutta Polzer hat mit ihrer Faschingsgilde „Die Duckhüttler“ alle Hände voll zu tun. | NOEN

„Ja, den Fasching muss man schon so richtig mögen, damit man sich so etwas antut“, berichtet Jutta Polzer, Obfrau der Pressbaumer Faschingsgilde „Die Duckhüttler“. Seit elf Jahren gibt es die Gilde mit ihrem Ruf „TuPreWo“ und sie holte aufgrund des faschingsrunden Jubiläums das Narrenwecken nach Pressbaum. „Es werden am Freitag über 300 Personen am Festzug durch die Stadt von der Hansen Villa bis zum Kirchenplatz teilnehmen. Das wird eine große Geschichte“, so Polzer, die in den letzten Tagen und Wochen intensiv mit der Organisation beschäftigt war.

Arbeitsreiche Wochenenden stehen bevor

„Behördengänge, Straßensperren, Kontakt mit den vielen Faschingsgilden, Musik, Verpflegung der Gäste, und, und, und“, schildert Polzer einen kleinen Auszug ihrer Beschäftigungen. Doch nur mit dem Festakt alleine ist es noch lange nicht getan, denn die Narrenhauptstadt muss in der Faschingszeit natürlich auch bei diversen Veranstaltungen vertreten sein. „Ich selbst bin in Pension, doch die vielen berufstätigen Mitglieder der Gilde müssen sich auf arbeitsreiche Wochenenden einstellen“, hebt Polzer den großen Enthusiasmus und die Einsatzfreude der „Duckhüttler“ hervor.

Das NÖ-Narrenzepter geht an Pressbaum

Neben dem großen Festzug wird auch das Faschingszepter von Landeshauptmann Erwin Pröll übergeben. „Im Vorjahr war Bruck Landes-Narrenhauptstadt. Das Zepter wird nun an uns übergeben“, erklärt Polzer.

Doch nicht nur in Pressbaum haben die Narren ab Freitag Saison. In Purkersdorf eröffnen die „Typen“ die fünfte Jahreszeit. „Wir marschieren am Freitag über den Hauptplatz und werden auf einer Bühne das neue Prinzenpaar präsentieren. Die bekommen dann traditionell den Rathausschlüssel vom Bürgermeister überreicht“, schildert „Typen“-Obfrau Astrid Schnetz den Ablauf. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag erfolgen dann die Auftritte sowohl der „Typen“ in Purkersdorf als auch der „Duckhüttler“ in Pressbaum. In Gablitz wird ebenfalls der Faschingsanfang gefeiert.

Helmut Tschellnig zieht in seinem humorigen Jahresrückblick Bilanz im Gablitzer Pfarrheim, wo dem Prinzenpaar ebenfalls der obligatorische Gemeindeschlüssel übergeben wird. Am Faschingsdienstag erfolgt dann der große Umzug durch die Gemeinde. „Mit der Organisation haben wir schon begonnen“, berichtet Franz Starnberger.