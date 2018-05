Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 9. MAI

Purkersdorf: Am Samstag, 12. Mai „Faszination Forellenbach“ – Purkersdorf Wienfluss, 12 bis 15 Uhr, P&R Purkersdorf. Anmeldung bis spätestens 9. Mai unter watercraft@gmx.at oder 0664/9986968.

Purkersdorf: „Pixi-Bücher-Tauschbörse“, 8.30 bis 14.30 Uhr Stadtbibliothek.

Gablitz: Thomas M. Strobl „Komm sing mit“, 19.30 Uhr im Theater 82er Haus. Restkarten unter 0664/ 2436465.

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 9.30 bis 10.30 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037 203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

DONNERSTAG, 10. MAI

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – light“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: „Töpferkurs für Kinder von vier bis zwölf Jahren“, 14 bis 17 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/UG). Info und erforderliche Anmeldung via Homepage per Kontaktformular (siehe Kontakt), unter info@toepferstube.cc oder 0664/1202 784.

FREITAG, 11. MAI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter ( 02231/63601491.

Purkersdorf: Annett Ackermann Schmuck und Monika Nagl Schneiderhandwerk –Kollektionspräsentation, 10 bis 18 Uhr im Pop-Up Store (Hauptplatz 11).

Purkersdorf: „Pixi-Bücher-Tauschbörse“, 14 bis 18 Uhr Stadtbibliothek.

Mauerbach: Persönliche Beratung & Stärkung: „Familienalltag akut!“, 8.30 bis 9.30 Uhr, Menschengarten/ Schlossparkhalle. Anmeldung: 0664/3037203 oder nina@menschengarten.at. Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Mauerbach: „Babytreff“ für werdende Eltern, Baby- und Kleinkinderfamilien, mit Ernährungsinformation „Beikostbeginn: Gesund groß werden – Jedes Kind is(s)t anders“, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen unter www.menschengarten.at.

Neulengbach: Lesung Egon Schiele-Briefe, 19 Uhr Altes Rathaus, Sitzungssaal. Anmeldung 02772/52105/ 22, mail: Ilona.Muhr@neulengbach.gv.at.

SAMSTAG, 12. MAI

Purkersdorf: Annett Ackermann Schmuck und Monika Nagl Schneiderhandwerk –Kollektionspräsentation, 10 bis 13 Uhr im Pop-Up Store (Hauptplatz 11).

Eichgraben: Museumsfrühling, 14 bis 17 Uhr Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: Eisenbahnausstellung „Die 160er Modellbahn in Spur N“, Glashalle.

Mauerbach: Workshop „Shiatsu für Säuglinge, wohltuend…“, 10 bis 12 Uhr, Menschengarten Schlossparkhalle. Info und Anmeldung unter info@menschengarten.at oder 0664/ 3037203.

Mauerbach: Muttertagskonzert der Blasmusik Steinbach-Mauerbach, 16 Uhr, Schlossparkhalle.

Neulengbach: Museumsfrühling, von 15 bis 20 Uhr TANK 203.3040.AT (Schubertstraße 203)

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

St. Pölten: Museumsfrühling, Führung Sonderausstellung „Kremser Schmidt“, 13 Uhr Diözesanmuseum.

SONNTAG, 13. MAI

Purkersdorf: Karl Ratzer Quintet – Ray Charles „Tears“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Gablitz: Eisenbahnausstellung „Die 160er Modellbahn in Spur N“, Glashalle.

St. Pölten: Wiener Instrumentalsolisten, 19.30 Uhr Festsaal Musikschule.

MONTAG, 14. MAI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr) und Kochworkshop, 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Info: 02231/63601491.

Pressbaum: Infoveranstaltung „Gesundes und dauerhaftes Abnehmen mit dem myLINE-Programm“, 16.30 Uhr, Ordination Dr. Astrid Brandstetter (Hauptstraße 76). Anmeldung bei Claudia Bader unter 0676/625 6930 .

Mauerbach: „Feldenkrais - Bewegliche Körper, bewegliches Gehirn“, 9 bis 10.30 Uhr, Menschengarten/ Schlossparkhalle. Anmeldung erforderlich unter info@menschengarten.at oder 0664/3037203. Info: www.menschengarten.at.

Mauerbach: Sonntag, 20. Mai - Naturworkshop „Auf Spurensuche!“ mit den Pfadfindern und Menschengarten, 14 bis circa 17 Uhr. Treffpunkt: Bekanntgabe bei Anmeldung. Anmeldungen bis spätestens 14. Mai unter info@menschengarten.at, 0664/5315528 oder 0664/3037203.

DIENSTAG, 15. MAI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Beratung - KOBV – Behindertenverband, 17 bis 18 Uhr im Rathaus Purkersdorf. Anmeldung erbeten unter 0664/3250343.

Pressbaum: Erwachsenenbildungsseminar 1 – kleine Wanderung in der Umgebung, 8.45 Uhr. Info unter 02233/57500.

Pressbaum: „Töpfer-Jour-Fixe“ zum kreativen Austausch, 10 bis 12 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/Top1 UG). Anmeldung erbeten unter info@toepferstube.cc. Informationen unter www.toepferstube.cc.

MITTWOCH, 16. MAI

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 9.30 bis 10.30 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037 203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Info unter www.menschengarten.at.

DONNERSTAG, 17. MAI

Purkersdorf: Tag der Artenvielfalt 2018: „Verwandlungskünstler“, Naturpark-Schule, ab 9 Uhr.

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – light“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: „Töpferkurs für Kinder von vier bis zwölf Jahren“, 14 bis 17 Uhr in der Töpferstube Wienerwald (Hauptstraße 71/UG). Info und erforderliche Anmeldung via Homepage per Kontaktformular, unter info@toepferstube.cc oder 0664/120 2784.