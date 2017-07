Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 19. JULI

Purkersdorf: Familiensommer – Dschungelfeeling im Kletterpark Purkersdorf. Nur für Kinder ab einer Körpergröße von 110 cm und in Begleitung eines Erwachsenen! 12 bis 17 Uhr, Kletterpark Purkersdorf, Irenentalstraße 2b (nach der Holzkirche rechts). Info und Teilnahmebedingungen unter www.kletterpark.at. Ersatztermin bei Schlechtwetter: 23. August.

Eichgraben: Die Pensionisten fahren zum Lehnerhof und nach Grein, Anmeldung 0660/12355795.

Gablitz: Ferienspiel – „Gebäck backen „, 14 bis 16 Uhr, Bäckerei Simhofer. Info und Anmeldung bei Petra Hasiber unter hasiber@gablitz.gv.at oder 02231/63466131.

Pressbaum: Ferienspiel – Mittwoch, 26. Juli: „Komponieren und texten eines Pressbaumer Feriensongs“ mit PRO Pressbaum SPÖ, ab sechs Jahren, 9.30 bis 13 Uhr. Treffpunkt: PRO Pressbaum Vereinslokal (Josef Kremslehner-Gasse 3/1). Info und Anmeldungen bis spätestens 19. Juli unter gemeinde@pressbaum.gv.at oder 02233/52232.

St. Pölten: Parque del Sol bis 23. Juli im Sonnenpark.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 17.30 Uhr Sunset in the City - DJ James Illusion, 19 Uhr insbesondere Modenschau.

DONNERSTAG, 20. JULI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 14.30 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Gablitz: Pensionistentreffen, 14 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Frau Zwettler unter 02231/ 63747 oder 0676/725 8041.

Gablitz: Ferienspiel – „Das Wiesenwunder – Eva Hesse Figuren-Theater“, 15 bis 16 Uhr, Vereinstreff (Lefnärgasse 1a). Info und Anmeldung bei Petra Hasiber unter

hasiber@gablitz.gv.at oder 02231/63466131.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

Pressbaum: Gery Seidl „Sonntagskinder“, 20 Uhr, Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127).

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr GK Remake Club.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten: Spieleabend, 18 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Abschlusskonzert Bandworkshop Popfactory, 19.30 Uhr, Frei:raum.

St. Pölten: Nachtwächterwanderung, 20 Uhr, vor dem Rathaus. Anmeldung: 02742/353354.

Wolfsgraben: Ferienspiel – Freitag, 21. Juli: „Bachwanderung“, Treffpunkt: 14 Uhr, Parkplatz vis a vis Schöny. Anmeldungen bis 20. Juli unter ferienspiel@gemeinde-wolfsgraben.at. Info unter www.wolfsgraben.gruene.at

FREITAG, 21. JULI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Eichgraben: Gedenkspiel SV Eichgraben – Austria Amateure zu Ehren des verstorbenen SVE-Trainers Ernst Ogris.

Neulengbach: Sommernachts-Traum – Sommerball, 19.30 Uhr, Gasthof Latzelberger.

Neulengbach: Komödienspiele „Pension Schöller“, 20 Uhr, Garten Gerichtshof.

Pressbaum: Ferienspiel – Mittwoch, 26. Juli: „Sommerolympiade im SeneCura Sozialzentrum“ ab acht Jahren, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: SeneCura Pressbaum. Info und Anmeldungen bis spätestens 21. Juli unter gemeinde@pressbaum.gv.at oder 02233/52232.

Pressbaum: Operette „So singt man nur in Wien“, 19.30 Uhr, Steinerhof (Pfalzberg 18).

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Reini Dorsch Trio.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

SAMSTAG, 22. JULI

Purkersdorf: Jakobimarkt, 14 bis 20 Uhr, Hauptplatz Purkersdorf.

Purkersdorf: Blutspenden, 14 bis 17.30 Uhr im Stadtsaal Purkersdorf. Infos unter www.blut.at.

Neulengbach: Komödienspiele „Pension Schöller“, 20 Uhr, Garten Gerichtshof.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

St. Pölten: Bergtour Roßarsch-Liezener, 6 Uhr, Park & Ride Anlage Porschestraße, Anmeldung: 0660/ 5581220, 0680/5565 295, 0680/12083728.

St. Pölten: Diversity Cafe, 10 Uhr, Saal der Begegnung.

St. Pölten: Holi Festival der Farben, 14 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Hans Ecker Trio.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, Areal Kopal-Kaserne.

St. Pölten: Sommer-Wein-Fest, 17 bis 22 Uhr, Restaurant Roter Hahn. Reservierung: 02742/72906.

Wolfsgraben: „Beachvolleyballturnier“ am Sportplatz Wolfsgraben, Beginn: 13 Uhr, Turnierstart: 14 Uhr.

Informationen und Anmeldung unter z.christopher@ gmx.at oder 0680/1104 995.

SONNTAG, 23. JULI

St. Pölten: Highlightrundgang Haus der Natur, 14 Uhr, Museum NÖ.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr. 19 Uhr Weana & Yankee.

St. Pölten: Circus Pikard, 17 Uhr, auf dem Areal Kopal-Kaserne.

MONTAG, 24. JULI

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen gibt es unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Sprechstunde mit Andrea Alder, Themen: Ernährung, Schlafen, Gesundheitserhaltung, Krankheiten im Kleinkindalter, Krankenpflege, von 16 bis

17 Uhr, Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen unter 0650/ 9904882.

St. Pölten: Sommerfestival am Rathausplatz ab 16 Uhr.

DIENSTAG, 25. JULI

Purkersdorf: „Lerncafé“ – kostenlose Lernunterstützung der Lernhilfe Purkersdorf für alle schulpflichtigen Schüler, jeden Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr in der re:spect Jugendberatung (Kaiser Josef Straße 8). Es ist keine Anmeldung notwendig!

Neulengbach: Seniorentreff, 14 bis 17 Uhr, Rotes Kreuz.

St. Pölten: Kulturspaziergang „Frauen in St. Pölten“, 18 Uhr, Tourismusinfo. Anmeldungen unter 02742/ 353354.

Tullnerbach: Ur-Ton Schnuppertrommeln, 19 Uhr, Wilhelm Kress Promenade 10 (direkt beim Feuerwehrhaus). Informationen und

erforderliche Anmeldung unter lache.lebe.trommle@ gmx.at oder 0664/ 9150103.

MITTWOCH, 26. JULI

Purkersdorf: Familiensommer – Kinder-Mitmachkonzert „Ein Mann der sich Kolumbus nannt“ von und mit Caroline Vasicek, für Kinder von drei bis acht Jahren, 16 Uhr Pfarrsaal Purkersdorf. Info unter www.familiensommer.info.

Pressbaum: Ferienspiel – Donnerstag, 27. Juli: „Malen mit Doris“ für Kinder von fünf bis vierzehn Jahren, von 9 bis 12 Uhr, Rathaus Pressbaum im Wintergarten. Informationen und Anmeldungen bis spätestens 26. Juli unter gemeinde@pressbaum.gv.at oder 02233/ 52232.

Pressbaum: Ferienspiel – Mittwoch, 2. August: „Rätselrallye am Karriegel“, für Kinder von acht bis zwölf Jahren, von 16 bis 18 Uhr, Treffpunkt: beim Wasserspeicher Karriegelstraße, Pressbaum. Informationen und Anmeldungen bis

spätestens 26. Juli sind unter gemeinde@ pressbaum.gv.at oder 02233/ 52232 möglich.