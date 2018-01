Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Bei den Duckhüttler Faschingssitzungen wird jede Menge guter Unterhaltung geboten. So sicher auch bei der 8. Duckhüttler Faschingssitzung, die am 19., 20. und 21. Jänner im Stadtsaal stattfindet. Am Freitag und Samstag startet die Sitzung jeweils um 19.19 Uhr und am Sonntag bereits um 15.15 Uhr.

| Trenker