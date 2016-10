MITTWOCH, 5. OKTOBER

Mauerbach: „Offener Familientreff - Spielen & Plaudern“, 14.30 bis 17 Uhr, „Heilsames Yoga-Hatha Exklusiv“, 18.30 bis 20 Uhr sowie „Frauentempel – Körperbewusstsein und Ruhe finden“, 20.15 bis 21.45 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Neulengbach: Zithergruppe beim Seniorennachmittag, 15 bis 18 Uhr, Festsaal der Raiffeisenbank Wienerwald.

Neulengbach: Stammtisch des Frauennetzwerkes, 19 Uhr, Gasthaus Messerer-Seebachstube.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 der Pfarre Pressbaum – Vortrag „Besiedlung Pressbaums“ mit Wilfried Hofhansl, ab 9.30 Uhr. Info unter 02233/52660.

St. Pölten: Hospizenquete LV Hospiz NÖ, 8.30 bis 16.30 Uhr, Landtagssaal.

St. Pölten: Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek, 8.30 bis 16 Uhr, Landesbibliothek.

St. Pölten: Schreibwerkstätte der Litges für alle Interessierten, 19 Uhr, Litges Büro.

St. Pölten: Chippendales – Break The Rules, 20 Uhr, VAZ.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 14.30 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: 10. Vernissage: Ausstellung „Mittel: Meer – Malerei“ Werke von Marta Stamenov, 19.30 Uhr, „Die Bühne“ Stadtgalerie Purkersdorf.

Gablitz: Pensionistentreffen von 14 bis 17 Uhr im Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Luise Zwettler unter 0676/7258041.

Neulengbach: Vortragsabend „Meine Immobilie im Alter“, 18.30 Uhr, Tullnerstraße 34.

St. Pölten: Mädelstag, 9 bis 20 Uhr, Einkaufsgassen.

St. Pölten: Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek, 8.30 bis 16 Uhr, Landesbibliothek.

St. Pölten: Parkinson-Turnen, 16 Uhr, Universitätsklinkum, 5. Stock, Neurologie, Auskunft: 0664/73848968.

St. Pölten: Frauentreff, 17 bis 19 Uhr, Frauenzentrum, Linzer Straße 16. Anmeldung 0676/3094773.

St. Pölten: Literatur am Abend, S. Andruchowytsch: Der Papierjunge, 18 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Dinner und Entertainment, 18.30 Uhr, Hotel Böck.

St. Pölten: Lesung mit Zdenka Becker, Michael Ziegelwagner, Renate Aichinger, „St. Pöltner Stadtbürger-Geschichten“, 19 Uhr, Stadtbücherei.

St. Pölten: Eröffnung Blätterwirbel & Portrait Majem Wali, 19 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Informationsabend für Lehrgang Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, 19 Uhr, Hippolythaus. Infos: ( 0676/83844635.

St. Pölten: Vernissage „Maler Josef Winkler“, 19 Uhr, Antiquitäten Figl.

St. Pölten: Konzert „Insingizi“, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

Tullnerbach: Tauschtag des BSV-Wienerwald, 19 Uhr im Gasthof Forthofer „Laterndl- wirt“ (Tullnerbachstraße 51).

FREITAG, 7. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 9 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Gandalf „All is one – One is all“, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

Eichgraben: Mitgliedertreffen des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes, 17 Uhr, Gasthaus Traint-Maier.

Gablitz: Eltern/Kind-Spielgruppe (erstes bis drittes Lebensjahr), 9 bis 10.30 Uhr und Eltern mit ihren Babys (erstes Lebensjahr), 10.30 bis 12 Uhr im Vereinstreff, Lefnärgasse 1a. Info unter 0664/768 8773.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Mauerbach: Konzert „Italia Mia Autunno“, 19.30 Uhr bis 23 Uhr in der Kartause Mauerbach. Karten unter mauerbach@bda.at oder 01/9798808.

Neulengbach: „Männervernichtungsgeschichten“, 20 Uhr, Theaterei St. Christophen.

Neulengbach: Let‘s Dance Tanztreff, 20 Uhr, Gasthaus Schmölz, St. Christophen.

Pressbaum: Kleidertauschparty der Grünen Pressbaum, 17 Uhr, Rathaus Foyer.

St. Pölten: Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek, 8.30 Uhr, Landesbibliothek.

St. Pölten: Das Traumfresserchen, 14 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Kulturspaziergang „Berufsbilder der Guten alten Zeit“, 17 Uhr, Tourismusinformation. Anmeldung 02742/353354.

St. Pölten: Trommelkurs, 18.30 Uhr, Kulturheim Nord.

St. Pölten: Blätterwirbel – Bachmann/Jelinek: es gibt mich nur im Spiegelbild“, 19 Uhr, Musikschule.

St. Pölten: frauenKlang und männerXang, Chorseminare der Vokalakademie, 19 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Lesung mit Vladimir Vertlib, 19 Uhr, Fachhochschule.

St. Pölten: Lukas Resetarits, 19.30 Uhr Bühne im Hof.

St. Pölten: Die Fidelen Mölltaler Abschiedstour, 20 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Beislfest, ab 20 Uhr, Sternstand, BarRock, Cafe Schubert, Musikcafe Egon, Cafe Roma, Tennesee, Das Vino, Club 3, Club Room, Narrnkastl, Flieger-Bräu, Osteria, Underground, Cafe Central, MacLaren’s Pub, Wellenstein, the addo’s, mitt’n drin, Hotel Graf.

St. Pölten: Beislfest – Schofbochvegl, 20 Uhr, Barrock.

St. Pölten: Rubberboots, 21 Uhr, Musikcafe Egon.

St. Pölten: Hip Hop & Dancehall, 22 Uhr, Warehouse.

Tullnerbach: „Kreatives Tullnerbach“ – Zwei Tage rund um Kunst & Kultur unter Mitwirkung der Kreativen, der Schulen Äund Vereine in Tullnerbach, 16 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum Tullnerbach.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Purkersdorf: Naturfreunde Purkersdorf: Wanderung Cobenzl – Purkersdorf. Treffpunkt: 8.30 Uhr, P & R Purkersdorf. Schlechtwetterprogramm: Museumszentrum Mistelbach. Info unter 02231/20445.

Purkersdorf: 3. Jahreszeitenwanderung für Familien: Thema Bunter Herbst, Start: 11 Uhr Naturpark Purkersdorf Sandstein, Hauptplatz 1. Information und Anmeldungen bei Irene Obetzhofer unter 0650/ 6037178 oder office@natuerliche-lernen.at.

Purkersdorf: „ACID“ und „SPINNING WHEEL“, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

Eichgraben: Weinzettl & Rudle, 19.30 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Eichgraben: Vokal präsentiert Chor und Solisten, 19.30 Uhr, Bar zum Krokodil.

Eichgraben: Jugenddisco, 20 Uhr, Sportplatzstadl.

Mauerbach: „Carbon Cross Fit – Ganzkörpertraining an der frischen Luft“, Treffpunkt: 9.30 Uhr jeden Samstag Mauerbach Parkplatz beim Friedhof.

Neulengbach: Flohmarkt für Baby- und Kindersachn, 12 bis 16 Uhr, Pfarrgarten und Pfarrheim.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 8 bis 12 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: Bücher-Schnäppchen-Markt, 9 bis 20 Uhr im Pfarrhaus (Wintergarten) der Pfarre Pressbaum.

St. Pölten: Erntedankfest, 9.30 bis 12 Uhr, Domplatz.

St. Pölten: Erste Anwaltliche Auskunft, 8.30 bis 12 Uhr, Dr. Wolfgang Krempl, Kremser Gasse 19, 02742/ 357244.

St. Pölten: Mutter-Tochter-Tag (Elternprojekt „Tief verwurzelt“), von 9 bis 18 Uhr, Pastorale Dienste, Klostergasse 15, Anmeldung unter 02742/324/3339.

St. Pölten: Paradise in the City, 10 bis 18 Uhr, Stadtmuseum.

St. Pölten: Hannes Ringlstetter, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Das Goldene Vlies, 19.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Beislfest, ab 20 Uhr, Sternstand, BarRock, Cafe Schubert, Musikcafe Egon, Cafe Roma, Tennesee, Das Vino, Club 3, Club Room, Narrnkastl, Flieger-Bräu, Osteria, Underground, Cafe Central, MacLaren’s Pub, Wellenstein, the addo’s, mitt’n drin, Hotel Graf.

St. Pölten: Beislfest – Flasching Meikl (Young & Lost), 20 Uhr, Barrock.

Tullnerbach: „Kreatives Tullnerbach“ – Zwei Tage rund um Kunst & Kultur unter Mitwirkung der Kreativen, der Schulen Äund Vereine in Tullnerbach, 16 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum Tullnerbach.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Purkersdorf: „Beim Naturparkzentrum tut sich was“, Treffpunkt: 14 Uhr Naturpark Deutschwald. Kosten: freiwillige Spende. Info unter www.naturpark-purkersdorf.at.

Mauerbach: 36. Wandertag des FVVV Mauerbach, Start/Ziel: FF-Mauerbach von 8 bis 15 Uhr.

Neulengbach: Kulturfrühstück mit Erwin Ginner und Peter Aschenbrenner, 11 Uhr, 333-Das Atelier.

Neulengbach: „Männervernichtungsgeschichten“, 17 Uhr, Theaterei St. Christophen.

Pressbaum: Bücher-Schnäppchen-Markt, 10 bis 12 Uhr im Pfarrhaus (Wintergarten) der Pfarre Pressbaum.

St. Pölten: Festival Musica Sacra „Chichester Psalms“ und „In Paradisum“, mit Matthias Loibner, 18 Uhr, Domkirche.

St. Pölten: Alexander Goebel & Band, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

Tullnerbach: Konzert „Midori“, 18 bis 21.59 Uhr im Foyer der Gemeinde Tullnerbach, Hauptstraße 45.

MONTAG, 10. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Best of „Podium.jazz.pop.rock“ – Konzert der Siegerbands des größten NÖ Jugendmusikbewerbs für Popularmusik, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

Mauerbach: Spiel & Spaß für Kinder ab sechs Monaten (mit Begleitperson, jeweils Montag (außer an schulfreien Tagen) 16.15 bis 17.15 Uhr. Info bei Elisabeth Lehnert unter e.lehnert@aon.at oder 0676/4053051.

Mauerbach: „Entspannt und aufgetankt in Familie und Beruf“, 19 bis 20.30 Uhr, Schlossparkhalle Max & Moritz-Raum. Info und Anmeldung unter nina@menschengarten.at oder 0664/ 3037203.

St. Pölten: Alexander Goebel & Band, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Tonkünstler-Orchester, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Pressbaum: Erwachsenenbildungsseminars 1 der Pfarre Pressbaum - Exkursion ins Haus des Meeres. Info unter 02233/57500.

Wolfsgraben: Vortrag „Amoris laetitia – Freude der Liebe – Eine päpstliche Weichenstellung“ mit Wolfgang Aumann, 19 Uhr, Pfarrsaal Wolfsgraben.

MITTWOCH, 12. OKTOBER

Mauerbach: Offener Familientreff - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 der Pfarre Pressbaum – Vortrag „Wirtshäuser Pressbaum und Tullnerbach“ mit Dieter Halama, ab 9.30 Uhr. Informationen unter 02233/52660.

Pressbaum: Tanzveranstaltung „Volkstänze aus Österreich“, 19.30 bis 22 Uhr im Gasthaus Mayer. Informationen bei Nikolaus Niemeczek, nikolaus. niemeczek@ gmail.com oder 0650/ 7307220.