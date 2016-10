DONNERSTAG, 27. OKTOBER

Purkersdorf: „Babytreff - gut begleitet durchs 1. Lebensjahr!“, 10 bis 11.30 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Anmeldung nicht erforderlich. Info unter: www.famileinorientiertepflege.at oder www.hebammenbegleitung.info.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 14.30 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Hebammensprechstunde Thema „Stillen“, mit Hebamme Antonia Schuster, 17 bis 19 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Anmeldung nicht erforderlich.

Gablitz: Pensionistentreffen von 14 bis 17 Uhr im Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Luise Zwettler unter 0676/7258041.

St. Pölten: Parkinson-Turnen, 16 Uhr Universitätsklinkum, 5. Stock, Neurologie, Auskunft 0664/738 48968.

St. Pölten: Spieleabend, 18 bis 23 Uhr Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Der Graf von Luxemburg, 18 Uhr Festspielhaus.

St. Pölten: Valerie Fritsch, Lesung, 19.30 Uhr Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Roland Neuwirth & Extremschrammeln, 19.30 Uhr Bühne im Hof.

St. Pölten: Konzert Scottish Colours, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

St. Pölten: Der Watzmann ruft - das Kultstück live, 20 Uhr VAZ.

FREITAG, 28. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 9 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Jazz mit Stefan Wagner – Georg Barnert Oktett, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Purkersdorf: Premiere „Spiel’s nochmal Sam!“ – Komödie von Woody Allen, ab 20 Uhr, Stadtsaal Purkersdorf. Info unter www.theater-purkersdorf.at.

Gablitz: Musikantenstammtisch im Gasthaus „Zum Schreiber“, ab 19 Uhr.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

St. Pölten: Seminar Konflikte lösen - die Methode der gewaltfreien Kommunikation, 16 Uhr Hippolythaus. info: http://www.kbw-bildung.at/images/charisma/Konflikte-Kerschbaumer2016.pdf

St. Pölten: Trommelkurs, 18.30 Uhr Kulturheim Nord.

St.Pölten: Benefizkonzert zugunsten Babyhilfe mit Cantores Dei, 19 Uhr Domkirche.

St. Pölten: Akkustixx, 21 Uhr Musikcafe Egon.

St. Pölten: Fiva & Jrbb live, 21 Uhr Warehouse.

SAMSTAG, 29. OKTOBER

Purkersdorf: Aufführung „Spiel’s nochmal Sam!“ – Komödie von Woody Allen, ab 20 Uhr, Stadtsaal Purkersdorf. Info unter www.theater-purkersdorf.at.

Purkersdorf: Der Biosphärenpark/ÖBF veranstaltet von 13 bis 16 Uhr unter dem Motto „Totes Holz und neues Leben“ einen Ausflug durch den herbstlichen Wald. Info und Anmeldung unter 02231/633417171.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: Eröffnung Töpferstube im All-Inside-Zentrum (Hauptstraße 71), 14 bis 20 Uhr.

St. Pölten: Anders miteinander reden - ein Familientag im Zeichen des Dialogs, 9.30 Uhr Hippolythaus. Info: erwin.lasselsberger@kirche.at

St. Pölten: Jugendclub - das Workshop Festival, 10 Uhr Festspielhaus. Anmeldung unter jugendclub@festspielhaus.at oder 02742/908 080847.

St. Pölten: Workshop Die Clownin in uns, 10 Uhr Frauenzentrum. Anmeldung: 0676/3094773.

St. Pölten: European Street Food Festival, 11Uhr VAZ.

St. Pölten: Wildstyle & Tattoo Messe, 12 bis 24 Uhr VAZ.

St. Pölten: Clubcafe des Club 81, 15 Uhr Hippolythaus.

St. Pölten: Thomas Maurer, 19.30 Uhr Bühne im Hof.

St. Pölten: Leyya | Fijuka, 19.30 Uhr Festspielhaus.

St. Pölten: Phililip Griessler, Austropop live, 20 Uhr, Barrock.

St. Pölten: Grusel & Spuk im 90ziger Klub, 22 Uhr Warehouse.

SONNTAG, 30. OKTOBER

Purkersdorf: Aufführung „Spiel’s nochmal Sam!“ – Komödie von Woody Allen, ab 18 Uhr, Stadtsaal Purkersdorf. Info unter www.theater-purkersdorf.at.

Gablitz: Flohmarkt, von 6 bis 13 Uhr, Friedrich-Lintner-Platz (Linzerstraße 1). Anmeldung: Gabriela Wärter, 0699/12188793.

Gablitz: SV car rep Gablitz gegen SC Elektro Ecker Kreuttal, Meisterschaftsfußballspiel Herbst 2016, U23-Bewerb: 12 Uhr, Sportplatz 14 Uhr.

St. Pölten: Jugendclub - das Workshop Festival, 10 Uhr Festspielhaus. Anmeldung unter jugendclub@festspielhaus.at oder 02742/908 080847.

St. Pölten: European Street Food Festival, 11 bis 20 Uhr VAZ.

St. Pölten: Wildstyle & Tattoo Messe, 12 bis 20 Uhr VAZ.

MONTAG, 31. OKTOBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Frauen, ab 19.30 Uhr in der Wiener Straße 6. Informationen sind unter 0676/73 13053 erhältlich.

Mauerbach: Spiel & Spaß für Kinder ab sechs Monaten (mit Begleitperson, jeweils Montag (außer an schulfreien Tagen) 16.15 bis 17.15 Uhr. Info bei Elisabeth Lehnert unter e.lehnert@aon.at oder 0676/4053051.

St. Pölten: Jugendclub - das Workshop Festival, 10 Uhr Festspielhaus. Informationen und Anmeldung unter jugendclub@festspielhaus.at oder 02742/908 080847.

St. Pölten: City of Death VS fasten your Seat belts, 22 Uhr Warehouse.

DIENSTAG, 1. NOVEMBER

St. Pölten: Jugendclub - das Workshop Festival, 10 Uhr Festspielhaus. Informationen und Anmeldung unter jugendclub@festspielhaus.at oder 02742/908 080847.

St. Pölten: Conni - das Musical, 14 Uhr VAZ.

MITTWOCH, 2. NOVEMBER

Mauerbach: „Heilsames Yoga-Hatha Exklusiv“, 18.30 bis 20 Uhr und „Frauentempel – Körperbewusstsein und Ruhe finden“, 20.15 bis 21.45 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 der Pfarre Pressbaum - „Lima – Bewegung im Herbst (1)“ mit Maria Luise Kerschbaum, ab 9.30 Uhr. Telfonische Information unter 02233/52660 möglich.

St. Pölten: Kraft aus der Mitte - Beckenbodengymnastik, 18 Uhr Steingöttersaal.