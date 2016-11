MITTWOCH, 23. NOVEMBER

Mauerbach: Offener Familientreff - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: Tanzveranstaltung „Volkstänze aus Österreich“, 19.30 bis 22 Uhr im Gasthaus Mayer. Info: Nikolaus Niemeczek, nikolaus.niemeczek@gmail.com oder 0650/7307220.

St. Pölten: Informationsveranstaltung Pflegehelfer/in, 18 Uhr, BFI.

DONNERSTAG, 24. NOVEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 14.30 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Hebammensprechstunde Thema „Schwangerschaft“, mit Hebamme Antonia Schuster, 17 bis 19 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Anmeldung nicht erforderlich.

Gablitz: Pensionistentreffen von 14 bis 17 Uhr im Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Luise Zwettler unter 0676/7258041.

Gablitz: Benefizabend für das Ausbildungszentrum Dorothea – „G’lesen, G’lacht und G’sungen“ – Christine Kadlec und Gerhard Lang mit Roswitha May sorgen mit dem Programm „Lach‘ ein bisserl“, 19 Uhr, Gemeindeamt Gablitz (Sitzungssaal).

Pressbaum: „Giraffen können nicht husten“ mit Joesi Prokopetz, 20 Uhr, Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127).

St. Pölten: Karriereforum - die Jobmesse mit Mehrwert, 9 bis 16 Uhr, Landhausplatz Haus 1 B.

St. Pölten: Raumplanungssymposium „Wem gehört die Landschaft?“, 13 bis 18 Uhr, NÖ Landesbibliothek. Anmeldung: office@orte-noe.at

St. Pölten: Festival IMAkusmonium, 18.30 Uhr, Voith Werke, Halle 88.

St. Pölten: Nadja Maleh, 19 Uhr, ArbeiternehmerInnenzentrum.

St. Pölten: Janoska Ensemble, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Paul Pizzera, 20 Uhr, VAZ.

St. Pölten: Konzert Bill Evans, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

FREITAG, 25. NOVEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 9 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Eröffnung Eislaufplatz am Hauptplatz, 10 Uhr.

Purkersdorf: Eröffnung des Purkersdorfer Adventmarktes mit Weihnachtsbaumsegnung, 18 Uhr am Hauptplatz.

Purkersdorf: Joschi Schneeberger Quintett – Gypsy Jazz, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Eichgraben: Vortrag Austria alpin, 19.30 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: Musikantenstammtisch im Gasthaus „Zum Schreiber“, ab 19 Uhr.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr sowie „Rat & Tat für werdende Eltern“, 15 bis 16 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Mauerbach: Adventmarkt vor der Kartause Mauerbach, 17 Uhr Eröffnung mit der Volksschule Mauerbach und der Blasmusik Steinbach-Mauerbach, 19.30 Uhr Adventbläser.

Pressbaum: Adventmarkt, ab 18 Uhr am Kirchenplatz.

Pressbaum: Eröffnung Weihnachtsausstellung „Altes Spielzeug“, 18.30 Uhr im Foyer des Rathauses.

St. Pölten: Das Zieharmonische Orchester Wien feat. Otto Lechner, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: European Outdoor Film-Tour, 20 Uhr, Hollywood Megaplex.

St. Pölten: The Boarder Strokes unplugged, 20 Uhr, Bar Rock.

SAMSTAG, 26. NOVEMBER

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, von 14 bis 21 Uhr. Hauptplatzbühne: 16 Uhr: Hornensemble der Musikschule Wienerwald Mitte, 19 Uhr: Christmas All Stars „Die besten Weihnachtsklassiker - chillig, swingig und mit Soul“.

Purkersdorf: Workshop „Drumming in the Dark“, 16 bis 18 Uhr, Wintergasse 89, Information und erforderliche Anmeldung bei Gitti Sardari unter info@groovyspirit.at und 0680/ 2030907.

Purkersdorf: Christmas with Joni Madden, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Mauerbach: Adventmarkt vor der Kartause Mauerbach, ab 14 Uhr. 14 bis 18 Uhr Kinderbetreuung, Raum neben dem Klosterwirt. 14 Uhr: Englischsprachige Weihnachtslieder gesungen vom Schulchor der Dominikanerinnen, 15 Uhr große Kartausenführung und Adventbläser, 15.30 Uhr: Weihnachtskonzert mit dem Jugendorchester in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, 17 Uhr Mauerbacher Ur-Ton Trommler trommeln den Advent ein, 18 Uhr Adventsingen der Singgemeinschaft Gablitz in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Neulengbach: Atelieradvent, 16 Uhr, 333-Das Atelier.

Neulengbach: Neulengbacher Advent, 14 bis 22 Uhr, Egon Schiele Platz.

Neulengbach: Weihnachtskabarett mit Lydia Prenner-Kasper, „Leise pieselt das Reh“, 20 Uhr, Lengenbacher Saal.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: Adventmarkt, von 14 bis 20 Uhr am Kirchenplatz.

St. Pölten: Kreativmarkt, 10 Uhr, Neugebäudeplatz.

St. Pölten: Otto Schenk, 19.30 Uhr, VAZ.

St. Pölten: José Montalvo, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Das Kafka-Kaleidoskop, 20.30 Uhr, Vinzenz Pauli.

SONNTAG, 27. NOVEMBER

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 20 Uhr. Hauptplatzbühne: 15.30 Uhr: Vokalensemble HexMex-Fun Accapella „The world of christmas“, 17.30 Uhr: Julia Stieglitz und Clemens Schaller, „Oh, Du fröhliches Purkersdorf“, 18.30 Uhr: The Alpine Carolers.

Eichgraben: Theater Tabor bringt „Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum“, 15 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: Weihnachts-Wunschkonzert mit Werner Pötzl und Hans Grützmacher, ab 18 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“.

Mauerbach: Adventmarkt vor der Kartause Mauerbach, ab 13 Uhr. 14 bis 18 Uhr Kinderbetreuung, Raum neben dem Klosterwirt. 14 Uhr: Kinderlesung „Adventgedichte“ für Kinder von vier bis zwölf Jahren, Laienbrüderkirche, 15 Uhr große Kartausenführung und Gospel-Songs und Spirituals mit dem Chor „The Longfield Gospel Workshop“, Pfarrkirche, 16.30 Uhr: Adventbläser

Neulengbach: Neulengbacher Advent, 14 bis 22 Uhr, Egon Schiele Platz.

Pressbaum: Ab 10 Uhr Adventmarkt, ab 18 Uhr Perchten am Kirchenplatz.

St. Pölten: Das Kafka-Kaleidoskop, 20.30 Uhr, Vinzenz Pauli.

MONTAG, 28. NOVEMBER



Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe, 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen unter ( 02231/63601491.

Purkersdorf: Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Frauen, ab 19.30 Uhr in der Wiener Straße 6. Info unter ( 0676/7313053.

Eichgraben: Activ Reisen 2017, 18.30 Uhr, Fuhrwerkerhaus.

Gablitz: Seniorentreff (Seniorenbund), 15 Uhr, Gasthaus Schreiber.

Mauerbach: Eltern/Kind-Spielgruppe „Wienerwald Wichtel“, 9 bis 10.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Mauerbach: Spiel & Spaß für Kinder ab sechs Monaten mit Begleitperson von 16.15 bis 17.15 Uhr. Info unter e.lehnert@aon.at oder ( 0676/ 4053051.

DIENSTAG, 29. NOVEMBER

Gablitz: Meditation „Loslassen lernen“ Kadampa Meditationszentrum, 19 Uhr, Hamerlinggasse 87.

Pressbaum: Erwachsenenbildungsseminar – EBI 1 „Advent und Weihnachten“, ab 8.45 Uhr, Pfarre Pressbaum. Info unter ( 02233/57500.

MITTWOCH, 30. NOVEMBER

Mauerbach: Offener Familientreff - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Neulengbach: Kinderlesung, 16 Uhr Stadtbibliothek.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 der Pfarre Pressbaum – Vortrag „Die katholische Kirche und die Habsburger“ mit Pfarrer Herberstein ein, ab 9.30 Uhr.