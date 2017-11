Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 29. NOVEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Eichgraben: Freitag, 1. Dezember: Mitgliedersammlung mit Adventfeier des KOBV, ab 12 Uhr im Gasthaus Traint-Maier. Anmeldung bis 29. November: 0650/ 4942631.

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 10 bis 11 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 „LIMA Fitness für Körper und Geist 2“ mit Marieluise Kerschbaum, 9.30 Uhr in der Pfarre Pressbaum. Informationen unter 02233/52660.

Rekawinkel: Tanzveranstaltung „Draht wird – Volkstänze aus Österreich“, 19.30 Uhr, Gasthaus Mayer. Info unter nikolaus.niemeczek@ gmail.com oder 0650/ 7307220.

St. Pölten: Die Geggis, 10.30 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Frauen können mehr – Job-Infotag, 12 Uhr, Stadtsaal im Cityhotel.

St. Pölten: Info-Abend für Patenschaftsprojekt „Familien für Familien“, 16.30 Uhr, Familienverband, Schreinergasse 1/3. Anmeldung: 02742/354203.

St. Pölten: Infoabend Lehrgang ehrenamtlicher Hospizdienst, 19 Uhr, Hippolythaus. Anmeldung: 0676/83 844635.

St. Pölten: Peter Cornelius, 20 Uhr, VAZ.

DONNERSTAG, 30. NOVEMBER

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 17 bis 20 Uhr. 17 Uhr: Kinderdisco am Eislaufplatz, 18.30 Uhr The Alpine Carolers, Hauptplatzbühne.

Purkersdorf: Vernissage „liegend fliegen“ Ursula Tscherne mit Lesung „Leg deinen Kopf zu mir…“, ab 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“ - Stadtgalerie Purkersdorf.

Gablitz: Pensionistentreffen, 14 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Frau Zwettler unter 02231/63747 oder 0676/7258041.

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – sanft“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

St. Pölten: Weihnachtsmarkt der Selbsthilfegruppen, 7.30 bis 14.30 Uhr, Kundencenter der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse.

St. Pölten: Comicguru Scott McCloud zu Besuch an der NDU, 12.30 bis 13.30 Uhr, New Design University.

St. Pölten: Vorweihnachtlicher Geschenkemarkt, von 14 bis 20 Uhr, Tierheim.

St. Pölten: Spieleabend, 18 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Golden Wire 2017, 19 Uhr Fachhochschule. Anmeldung: https://www. fhstp.ac.at/de/newsroom/ events/10-forum-medientechnik-2017.

St. Pölten: Info-Abend für Patenschaftsprojekt „Familien für Familien“, 16.30 Uhr, Familienverband, Schreinergasse 1/3. Anmeldung: 02742/354203.

St. Pölten: Xünda-Event, 19 Uhr, Egon.

St. Pölten: Best of Niederösterreich, „Texte. Preis für junge Literatur“, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt.

FREITAG, 1. DEZEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen unter 02231/63601491.

Purkersdorf : Adventmarkt am Hauptplatz, von 14 bis 21 Uhr. Hauptplatzbühne: 17.45 Uhr: Kiddy Dance „Weihnachtssternchen“, 18.30 Uhr: Weisenblasen Wienerwald Duo Robert & Markus.

Purkersdorf: „Trommeln im Trommelsalon“, 17.45 bis 19.45 Uhr, Wintergasse 89. Info bei Gitti Sardari und erforderliche Anmeldung unter info@groovyspirit.at oder 0680/ 2030907.

Purkersdorf: Gerold Rudle mit „Capitain Rudle“, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Eichgraben: Adventmarkt, 17 bis 22 Uhr, Gemeindezentrum, Kirchenplatz. 19 Uhr Konzert mit Eichgraben Vokal.

Gablitz: Eltern/Kind-Spielgruppe (erstes bis drittes Lebensjahr), 9 bis 10.30 Uhr und Eltern mit ihren Babys (erstes Lebensjahr), 10.30 bis 12 Uhr im Vereinstreff, Lefnärgasse 1a. Info unter 0664/7688773.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Mauerbach: Elternschaukel: „Persönliche Familiensprache ohne Verletzungen“, 15 bis 16.30 Uhr, Menschengarten/Schlossparkhalle (Hauptstraße 248). Info und Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/ 3037203 oder 0664/531 5528.

Mauerbach: Adventmarkt vor der Kartause, ab 17 Uhr. Ceramics Mauerbach - Fuhrmannwohnung und Offene Werkstatt, 17 bis 20 Uhr.

Pressbaum: Eröffnung der Ausstellung „Feuer am Dach und die schwarze Katze“, 17 Uhr im Foyer des Rathauses.

Pressbaum: Adventmarkt am Kirchenplatz, von 18 bis 22 Uhr.

St. Pölten: Vorweihnachtlicher Geschenkemarkt, 14 bis 20 Uhr, Tierheim.

St. Pölten: Andrej Hermlin & his Swing Dance Orchestra, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Erleichterung, 19.30 Uhr, Landestheater NÖ.

St. Pölten: 50 Years Sgt. Pepper mit Special Guests Monika Ballwein und Christian Deix, 20 Uhr, Frei:raum.

SAMSTAG, 2. DEZEMBER

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 21 Uhr. 15 Uhr: Adventbasteln und Nikolofeier der Kinderfreunde Purkersdorf, Herrengasse 6/1/2, Hauptplatzbühne: 18 Uhr: The Jewel Tones, 19.30 Uhr: Cow Hill Gang – Rocking Christmas.

Purkersdorf: Caritativer Adventmarkt der Pfarre Purkersdorf im Pfarrzentrum, Start: 15 Uhr.

Purkersdorf: Caroline Vasicek „Schneewittchen und die 7 Zwerge zu Weihnachten, 16 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

Eichgraben: Adventmarkt, 15 bis 22 Uhr Gemeindezentrum, Kirchenplatz. 15.30 Uhr Adventsingen mit dem Gesangsverein und Harmonikaclub Neulengbach im Wienerwalddom., 17 Uhr kommt der Nikolaus.

Gablitz: „Gablitzer Sternschnuppen“ – Ausstellung (Kunsthandwerk – Handwerkskunst), ab 10 Uhr in der Glashalle Gablitz.

Mauerbach: Carbon Cross Fit, Treffpunkt: 9.30 Uhr, Parkplatz beim Friedhof.

Mauerbach: „Menschengartenstammtisch“, 11 bis 14 Uhr, Gasthaus und Meierei Radlherr (Hainbuch 3).

Mauerbach: Adventmarkt vor der Kartause, ab 14 Uhr. Ceramics Mauerbach - Fuhrmannwohnung und Offene Werkstatt, von 14 bis 20 Uhr.

Mauerbach: Adventkonzert „Wiener Vocal Quartett“, 18.30 Uhr Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz. Findet nicht unter – 10° C statt.

Pressbaum: Adventmarkt am Kirchenplatz, 14 bis 22 Uhr.

Pressbaum: Badminton Bundesliga: ASV Pressbaum vs BC Alkoven, 15 bis 18 Uhr, Sporthalle, Sacre Coeur Pressbaum.

St. Pölten: Vorweihnachtlicher Geschenkemarkt, 9 bis 18 Uhr, Tierheim.

St. Pölten: Weihnachtsmarkt der Kinderfreunde, 9 bis 17 Uhr, Franz Pichler-Volkshaus.

St. Pölten: Vermittlungsangebot, Museumstour „Einblicke gewinnen. Geschichte verstehen, 10 Uhr Museumstour „Einblick gewinnen. Geschichte verstehen“, 13 Uhr MIP – Bespielung der Foren, 15 Uhr Museumstour „Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938“, Museum NÖ.

St. Pölten: Der Caritas VIP Laden (Brunngasse 23) ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

St. Pölten: Benefizsuppenbrunch anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt“ , 11 bis 13 Uhr, REDpoint.

St. Pölten: St. Pöltner Voradvent „Sei Licht und mach die Erde hell“, 15.30 Uhr, Sommerrefektorium, Dompfarre.

St. Pölten: Dantons Tod, 16 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Adventkonzert des Musikvereines St. Pölten 1837, 19 Uhr, Franziskanerkirche.

St. Pölten: Eisdisco, 19 bis 22 Uhr, Eissporthalle im Sportzentrum NÖ.

St. Pölten: Die Marquise von O., 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Diesteinbach & Wolfram Berger, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: The Ridin Dudes & Tini Kainrath – Rockin‘ Christmas, 20 Uhr, Stadtsaal, Cityhotel.

St. Pölten: Amon, Schneiderfranz, 20 Uhr, Frei:raum.

SONNTAG, 3. DEZEMBER

Purkersdorf: Caritativer Adventmarkt der Pfarre Purkersdorf im Pfarrzentrum, Start: 10 Uhr.

Purkersdorf: Adventmarkt am Hauptplatz, von 14 bis 20 Uhr. Hauptplatzbühne: 17 Uhr: Christmas All Stars

„Die besten Weihnachts-klassiker – chillig, swingend und mit Soul“, 18.30 Uhr: Wort & Ton – „Klingender-Swingender Advent“ mit Petra Dinhof und Daniela Krammer.

Eichgraben: Adventstandln der Katholischen Pfarre geöffnet nach der Messe bis zum frühen Nachmittag rund um die Kirche.

Gablitz: „Gablitzer Sternschnuppen“ – Ausstellung (Kunsthandwerk – Handwerkskunst), ab 10 Uhr in der Glashalle Gablitz.