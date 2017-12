Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 6. DEZEMBER

Purkersdorf: Weihnachtskonzert, 18 Uhr BIZ-Konzertsaal (Schwarzhubergasse 5).

Eichgraben: Seniorencafe, 15 Uhr, Gasthaus Traint-Maier.

Gablitz: Benefizabend für das AusbildungsZentrum Dorothea „Heiteres, Besinnliches, Skurriles und Nachdenkliches“, 19 Uhr Gemeindeamt Gablitz Sitzungssaal.

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 10 bis 11 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle.

Mauerbach: „Der Nikolo fährt durch Mauerbach“, Start: 16 Uhr Pfarre Steinbach, Abschluss: 17.30 Uhr Pfarre Mauerbach.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 „Weihnachtliches Basteln“ mit Frau Takats, 9.30 Uhr in der Pfarre Pressbaum. Info unter 02233/ 52660.

Pressbaum: Klassik im Salon Corso – Trio Fünfkirchen “Barockmusik aus ganz Europa“, 20 Uhr Café Corso (Hauptstraße 55), Info und Karten unter www.vereinsmeierei.at.

St. Pölten: Die kleine Hexe, 10.30 Uhr, Landestheater NÖ.

St. Pölten: Nikolausfeier, 16 Uhr, Buchbergerstraße 88, Anmeldungen unter 02742/32187.

St. Pölten: EVN Center feiert 1. Geburtstag – kabelplus lädt zur Autogrammstunde mit Spielern des SKN St. Pölten, 16 bis 17 Uhr, Rathausplatz 1.

St. Pölten: Litges-Jour-fixe, 18 Uhr, Büro LitGes.

St. Pölten: Erleichterung, 19.30 Uhr, Landestheater NÖ.

DONNERSTAG, 7. DEZEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 20 Uhr. 18 Uhr: der Nikolo kommt.

Purkersdorf: Hebammensprechstunde Thema „Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen, Babypflege“, mit Hebamme Antonia Schuster, 17 bis 19 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Anmeldung erwünscht unter 0676/9106059.

Purkersdorf: Diabetikerselbsthilfegruppe – ÖDV, 18 Uhr, Rathaus (Trauungszimmer).

Purkersdorf: Tauschtag des BSV-Wienerwald, 19 Uhr, Gasthof Forthofer „Laterndlwirt“ (Tullnerbachstraße 51).

Gablitz: Pensionistentreffen, 14 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“. Informationen bei Frau Zwettler unter 02231/63747 oder 0676/7258041.

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – sanft“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Info unter www.menschengarten.at.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

St. Pölten: Die Geggis, 16 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Weihnachten im Park, 16 Uhr Sparkassenpark. 18.45 Uhr Cantores Dei.

St. Pölten: Trio Nattastoy, Midriff, Tdr, 20 Uhr, Frei:raum.

St. Pölten: Grissemann & Grissemann „Klappe, Santa!“, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

St. Pölten: Denkwerkstatt Familie: Jugend-Familie, Podiumsdiskussion, am 12. Dezember, 18.30 Uhr NV Forum der NÖ Versicherung, Neue Herrengasse 10. Anmeldung bis 7. Dezember an noe.familienland@noel.gv.at

FREITAG, 8. DEZEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Annett Ackermann Schmuck und Monika Nagl Schneiderhandwerk –Kollektionspräsentation, 10 bis 18 Uhr im Pop-Up Store (Hauptplatz 11).

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 20 Uhr. Hauptplatzbühne: 17 Uhr: „VOICEpur“- Hannes Peschta Purkersdorf, 18.30 Uhr: Broadcast Gramophone „weihnachtliches, schwungvoll präsentiert“.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Informationen sind unter www.menschengarten.at zu finden.

Mauerbach: Kreativwerkstatt „Tierische Weihnachten“, 14 bis 17 Uhr, Max & Moritz, Schlossparkhalle. Informationen und Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528.

Neulengbach: Blutspendeaktion, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, BORG.

St. Pölten: Startup live St. Pölten #1, ab 8 Uhr, Rathaus.

St. Pölten: Dampfzug MH6 im Advent nach Mariazell, Abfahrt 9.07 Uhr, Bahnhof.

St. Pölten: Vermittlungsangebot, Museumstour „Einblicke gewinnen. Geschichte verstehen, 10 Uhr Museumstour „Einblick gewinnen. Geschichte verstehen“, 13 Uhr MIP – Bespielung der Foren, 15 Uhr Museumstour „Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938“, Museum NÖ.

St. Pölten: Highlightrundgang Haus der Geschichte, 13 Uhr, Museum NÖ.

St. Pölten: Museumstour „Vogelwelten“, 14 Uhr, Museum NÖ.

St. Pölten: Weihnachten im Park, 15 Uhr Sparkassenpark. 17 Uhr Geoffrey Goodman King & Bluesband, 18.30 Uhr Perchtenlauf, 19.30 Uhr Christmas-Show mit Mika Stokkinen & The Riding Dudes.

St. Pölten: Dada Masilo. Dance Factory Johannesburg, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Mozuluart & Ambassade Streichquartett, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: The Zsa Zsa Gabor‘s „Black Roads Blanks Thoughts“, 20 Uhr, Frei:raum.

Tullnerbach: Adventmarkt im Gemeindeamt, von 16

bis 20 Uhr. 16 Uhr: Kindersingen der Volksschule und des Kindergartens Tullnerbach, danach Eröffnung durch Bürgermeister Johann Novomestsky, 18 Uhr: Konzert der „Xangs-Meierei“, 19 Uhr: Besuch der Perchten.

Wolfsgraben: Weihnachtsmarkt, 10 bis 18 Uhr, Forsthausstraße 2.

SAMSTAG, 9. DEZEMBER

Purkersdorf: Annett Ackermann Schmuck und Monika Nagl Schneiderhandwerk –Kollektionspräsentation, von 10 bis 13 Uhr im Pop-Up Store (Hauptplatz 11).

Purkersdorf: Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 21 Uhr. Hauptplatzbühne: 16.30 Uhr Line Dance – Purkersdorfer Lady Liners, 18.30 Uhr: Gasslspieler spielen „Alte Weihnachtslieder“.

Purkersdorf: Theater Purkersdorf „Ein Computer für Petrus“, 17.30 Uhr, Schlosspark.

Gablitz: Weihnachtsmarkt, 9 bis 18 Uhr, Glashalle.

Gablitz: „Gablitzer Advent“, ab 15 Uhr, Kirchenplatz und Pfarrheim.

Gablitz: Weihnachtskonzert des Musikschulverbandes Wienerwald Mitte, 17 Uhr und Konzert des Frauenchors „Ladybirds“, 18.30 Uhr, Pfarrkirche Gablitz.

Mauerbach: Carbon Cross Fit, Treffpunkt: 9.30 Uhr, Parkplatz beim Friedhof.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz. Findet nicht unter – 10° C statt.

St. Pölten: Startup live St. Pölten #1, ab 8.30 Uhr, Rathaus.

St. Pölten: Vermittlungsangebot, Museumstour „Einblicke gewinnen. Geschichte verstehen, 10 Uhr Museumstour „Einblick gewinnen. Geschichte verstehen“, 13 Uhr MIP – Bespielung der Foren, 15 Uhr Museumstour „Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938“, Museum NÖ.

St. Pölten: Der Caritas VIP Laden (Brunngasse 23) ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

St. Pölten: „Peter und der Wolf“ Schattenspiel-Theater, 15 Uhr, Stadtmuseum.

St. Pölten: Weihnachten im Park, 16 Uhr Sparkassenpark. Ab 17 Uhr Piccanto, ab 19.30 Uhr Melissa Naschenweng.

St. Pölten: Kernölamazonen „Kugel & Keks“, 19 Uhr, Stadtsaal Cityhotel.

St. Pölten: Otto Lechner & Peter Rosmanith, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

Tullnerbach: Adventmarkt im Gemeindeamt von 16 bis 20 Uhr. Rahmenprogramm: Kinderbastelecke und Pfarrkaffee. 17 Uhr: Konzert der Blasmusik Tullnerbach,

19 Uhr: Besuch der Perchten.

Wolfsgraben: Adventfeier der Senioren, 15 Uhr im Pfarrsaal Wolfsgraben.

SONNTAG, 10. DEZEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 20 Uhr. Hauptplatzbühne: 17 Uhr Gospel Project „Light has come“, 18 Uhr: Julia Stieglitz und Clemens Schaller, „Oh, Du fröhliches Purkersdorf“.

Purkersdorf: Weihnachtliches Figurentheater „Das Weihnachtsschaf“ für Kinder ab 3 Jahren, ab 16 Uhr, im Pfarrsaal der Pfarrkirche St. Jakob.

Purkersdorf: Bellarina Weihnachtsshow „Der merkwürdige Adventkalender“, 15 Uhr, Stadtsaal Purkersdorf. Karten: Lionsclub Purkersdorf, Raiffeisenbanken Wienerwald und Volksbank Purkersdorf. Info: www.purkersdorf.lions.at oder www.bellarina.info.

Gablitz: Weihnachtsmarkt, 10 bis 17 Uhr, in der Glas-halle .

Gablitz: „Gablitzer Advent“, ab 15 Uhr, am Kirchenplatz und im Pfarrheim. 15 Uhr: Kasperltheater für Kindergartenkinder, 16 Uhr: Kasperltheater für Schulkinder, 17 Uhr: Krampuslauf.

Mauerbach: Adventkonzert der Blasmusik Steinbach –Mauerbach, 16 bis 18 Uhr, Schlossparkhalle.

Neulengbach: Literaturfrühstück, Alexander Peer liest aus seinem Buch „Die stummen Verhältnisse“, ab 11 Uhr, in der Galerie am Lieglweg.

St. Pölten: Vermittlungsangebot, Museumstour „Einblicke gewinnen. Geschichte verstehen, 10 Uhr Museumstour „Einblick gewinnen. Geschichte verstehen“, 13 Uhr MIP – Bespielung der Foren, 15 Uhr Museumstour „Die umkämpfte Republik. Österreich 1918-1938“, Museum NÖ.

St. Pölten: Sonntag im Museum, 13 Uhr, Museum NÖ.

St. Pölten: Museumstour „Vogelwelten“, 14 Uhr, Landesmuseum NÖ.

St. Pölten: Weihnachten im Park, 15 Uhr Sparkassenpark. 17 Uhr Joannis Raymond, 19.30 Uhr Nataly Fechter.

St. Pölten: Barucco Chor ad Libitum, Heinz Ferlesch, Weihnachtsoratorium, 18 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Die Geschichten der Anderen, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

Tullnerbach: Adventmarkt im Gemeindeamt, 14 bis 19 Uhr. 17 Uhr: Konzert der „Klang:art Wienerwald“.

MONTAG, 11. DEZEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Blue Monday: „Dora Leonardi & The Jolly Chaps“, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

St. Pölten: Christkindlmarkt, 16 Uhr, Rathausplatz.

St.Pölten: Beten mit der Bibel „Ich bin das Licht“, 18.30 bis 20.30 Uhr, Hippolythaus. Anmeldung: m.zehetgruber@kirche.at

DIENSTAG, 12. DEZEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Neulengbach: Seniorentreff, 14 bis 17 Uhr, Rotes Kreuz.

Pressbaum: Mutter-/Elternberatung, 15 Uhr, Hilfswerk Wiental-Pressbaum.

St. Pölten: Christkindlmarkt, 16 Uhr, Rathausplatz.

St. Pölten: Schöne Bescherungen, 19.30 Uhr, Landestheater NÖ.

Tullnerbach: Ur-Ton Schnuppertrommeln, 19 Uhr, Wilhelm Kress Promenade 10 (direkt beim Feuerwehrhaus). Info und erforderliche Anmeldung unter lache.lebe.trommle@gmx.at oder 0664/9150103.

MITTWOCH, 13. DEZEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 10 bis 11 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Info unter www.menschengarten.at.