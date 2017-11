Alle Veranstaltungen in der Region Purkersdorf.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 22. NOVEMBER

Mauerbach: „Mama Workout – Körperkräftigung nach der Schwangerschaft mit Baby“, 10 bis 11 Uhr, Anmeldung: info@menschengarten.at oder 0664/3037203 und „Familientreff -Schöner Warten“ - Spielen & Plaudern, 14.30 bis 17 Uhr (keine Anmeldung notwendig), „Menschengarten“ Schlossparkhalle. Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: Erwachsenenseminar 2 „LIMA Fitness für Körper und Geist 1“ mit Marieluise Kerschbaum, 9.30 Uhr in der Pfarre Pressbaum. Info unter 02233/52660.

Pressbaum: Klassik im Salon Corso – Guts & Glory “Musik aus dem Wiener Kaffeehaus“, 20 Uhr Café Corso (Hauptstraße 55), Info und Karten unter www.vereinsmeierei.at.

DONNERSTAG, 23. NOV.

Purkersdorf: Hebammensprechstunde Thema „Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen, Babypflege“, mit Hebamme

Antonia Schuster, 17 bis 19 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum. Anmeldung erwünscht unter 0676/9106059.

Purkersdorf: Naturparkschule-Adventkranzverkauf, Bastelwerkstatt und Naturparkbienen, 15 bis 18 Uhr Naturpark Schule (Schwarzhubergasse 5). Info im Naturparkbüro unter 02331/ 63601810.

Purkerdsorf: Gery Seidl „Sonntagskinder“, 20 Uhr, Stadtsaal Purkersdorf.

Eichgraben: Lesung mit Tarek Leitner „Mut zur Schönheit“, 19 Uhr, Bücherei. Reservierung: buecherei@eichgraben.at.

Gablitz: Pensionistentreffen, 14 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“. Info bei Frau Zwettler unter 02231/63 747 oder 0676/7258041.

Mauerbach: „Yoga am Vormittag“, 9 bis 10.30 Uhr, „Yoga am Vormittag – sanft“, 10.45 bis 12 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Anmeldung unter info@menschengarten.at, 0664/3037203 oder 0664/5315528. Info unter www.menschengarten.at.

Neulengbach: Jugendgruppe beim Roten Kreuz, 17 bis 18 Uhr, Rotes Kreuz.

Neulengbach: Lesung mit Clementine Skorpil, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek.

Pressbaum: Mutter-/Elternberatung, 13.30 Uhr, Hilfswerk Wiental-Pressbaum (Hauptstraße 60a).

Rekawinkel: Ensembles Klangwerk Wienerwald und das Miesenbacher Harmonikaduo - CD-Präsentation „g´sungen und g´spielt“, 19.30 Uhr im Gasthaus Mayer.

St. Pölten: Circus Frankello, Kindertag, 16 Uhr, Gelände der ehemaligen Kopal Kaserne.

St. Pölten: Benefizkonzert zugunsten Familienhilfe Plus mit dem Gospelchor „Vielklang“, 18.30 Uhr, Kapelle Hippolythaus.

St. Pölten: Dantons Tod, 19.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Denk, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

FREITAG, 24. NOVEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Eröffnung Eislaufplatz am Hauptplatz, 11 Uhr.

Purkersdorf: Eröffnung des Purkersdorfer Adventmarktes mit Weihnachtsbaumsegnung, 18 Uhr vor der röm.-kath. Pfarrkirche.

Purkersdorf: „Rudi Staeger’s RST Birthday Party, 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“. Info unter www.die-buehne-purkersdorf.at.

Gablitz: Eltern/Kind-Spielgruppe (erstes bis drittes Lebensjahr), 9 bis 10.30 Uhr und Eltern mit ihren Babys (erstes Lebensjahr), 10.30 bis 12 Uhr im Vereinstreff, Lefnärgasse 1a. Info unter 0664/7688773.

Gablitz: Musikantenstammtisch, 19 Uhr, Gasthaus „Zum Schreiber“.

Gablitz: Gernot Haas - „!!!ZUSATZ:VORSTELLUNGEN!!!“, 19.30 Uhr im Theater 82er Haus. Info: www.theater82erhaus.at, Karten: 0664/2436465.

Mauerbach: Schwangeren- und Säuglings-Eltern-Treffen, 10 bis 11.30 Uhr, Menschengarten (Hauptstraße 248). Info unter www.menschengarten.at.

Pressbaum: „Komödie im Dunkeln“, 20 Uhr im Stadtsaal Pressbaum. Info unter www.wientalbuehne.at.

St. Pölten: Adventmarkt der GESA, 11 bis 20 Uhr, Kerensstraße 18.

St. Pölten: Circus Frankello, Kindertag, 16 Uhr, Gelände der ehemalige Kopal Kaserne.

St. Pölten: Gospelabend „Oh happy Day“, mit Ensemble Mix-Dur, 18 Uhr, EKZ Traisenpark obere Etage.

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 21 Uhr. Hauptplatzbühne: 16 Uhr: Hornensemble der Musikschule Wienerwald Mitte und 19 Uhr: Christmas All Stars „Die besten Weihnachtsklassiker - chillig, swingend und mit Soul“, Hauptplatzbühne.

Purkersdorf: „Die WIENERWALDCONNECTION“ - „Von Danzer bis Ziwui Ziwui“ - Austropop vom Feinsten, 19.30 Uhr, Kulturverein „Die Bühne“.

Gablitz: Die Sandmädchen - „Die 4 Türchen“ (ab drei Jahren), 16 Uhr im Theater 82er Haus. Info und Karten unter www.theater82erhaus.at.

Mauerbach: Carbon Cross Fit, Treffpunkt: 9.30 Uhr, Parkplatz beim Friedhof.

Mauerbach: Kongress „Ökologie der Kinheit – Eine neue Haltung“, 10 bis 20 Uhr, Hotel Schlosspark. Info unter www.oekologiederkindheit.com.

Neulengbach: Adventbuchmarkt, 10 bis 19.30 Uhr, Pfarrheim.

Neulengbach: Integrativer Discoabend, 18 bis 21 Uhr Discothek Schabernak Markersdorf.

Neulengbach: Monika Ballwein – Celebrates The Beatles, 19.30 Uhr, Lengenbacher Saal.

Neulengbach: Reginaldo Mordenti and Friends, 19.30 Uhr, Aula des Schulzentrums, Marktfeldstraße 310.

Pressbaum: Bio&RegioBauernMarkt, 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz.

Pressbaum: „Komödie im Dunkeln“, 20 Uhr im Stadtsaal Pressbaum. Informationen unter www.wientalbuehne.at.

Rekawinkel: 11. Rekawinkler Weihnachtsmarkt, ab 15 Uhr am Kirchenplatz.

Rekawinkel: Jimmy Schlager & die 4 Heiligen 3 Könige „Klingelingeling“, 20 Uhr, vereinsMAYERbühne, Gasthaus Mayer. Info unter www.vereinsmeierei.at.

St. Pölten: Musterhafter Advent, 8 bis 18 Uhr, Gärtnerei Bonigl.

St. Pölten: Adventmarkt der GESA, 11 bis 20 Uhr, Kerensstraße 18.

St. Pölten: Erwin Schrott & Friends „Cuba Amiga“, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

St. Pölten: Rock out Special by spark7 Noe, 22 Uhr Warehouse.

Tullnerbach: Adventmarkt im Norbertinum, 14 Uhr.

Wolfsgraben: Punschstand der FF-Wolfsgraben, 16 Uhr, Feuerwehrhaus.

SONNTAG, 26. NOVEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr, Adventmarkt am Hauptplatz, 14 bis 20 Uhr. Hauptplatzbühne: 15.30 Uhr: Aschanti Wiena Cappela „Weihnacht in Wien“, 17.30 Uhr: Julia Stieglitz und Clemens Schaller, „Oh, Du fröhliches Purkersdorf“.

Gablitz: Adventkranzbinden mit Punsch, Keksen und Musik, 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim Gablitz.

Neulengbach: Adventbuchmarkt, 9 bis 16 Uhr, Pfarrheim.

Pressbaum: „Komödie im Dunkeln“, 18 Uhr im Stadtsaal Pressbaum. Info unter www.wientalbuehne.at.

Rekawinkel: 11. Rekawinkler Weihnachtsmarkt, ab 15 Uhr am Kirchenplatz.

St. Pölten: Circus Frankello, 11 und 15 Uhr, Gelände der ehemaligen Kopal Kaserne.

Tullnerbach: Adventmarkt im Norbertinum, 14 bis 19 Uhr.

MONTAG, 27. NOVEMBER

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 15 bis 17 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Informationen unter 02231/ 63601491.

Gablitz: Seniorentreff, 15 Uhr, Gasthaus „Schreiber“.

St. Pölten: Circus Frankello, Familientag, 15 Uhr, Gelände der ehemalige Kopal Kaserne.

St. Pölten: Tonkünstler Orchester NÖ, 19.30 Uhr, Festspielhaus.

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Purkersdorf: Eltern/Kind-Spielgruppe (bis zum dritten Lebensjahr), 9.30 bis 12 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum (Herrengasse 6/1/2). Info unter 02231/63601491.

Purkersdorf: Eislaufen am Hauptplatz: 10 bis 20 Uhr.

Purkersdorf: „Lerncafé“ – kostenlose Lernunterstützung der Lernhilfe Purkersdorf für alle schulpflichtigen Schüler, jeden Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr in der re:spect Jugendberatung (Kaiser Josef Straße 8). Es ist keine Anmeldung notwendig!

Pressbaum: Erwachsenenbildungsseminar 1 „Gestecke für den Advent“, ab 8.45 Uhr in der Pfarre Pressbaum.

Leitung: Helga Neubauer, Informationen : 02233/ 57500.