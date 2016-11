Eine Zeit lang gab es versperrbare Abstellplätze beim Bahnhofsareal Purkersdorf-Zentrum. „Diese wurden von der Bevölkerung nicht angenommen“, sagt Bürgermeister Karl Schlögl. Sie waren für 120 Euro im Jahr zu mieten. Nun sind die Abstellplätze nicht mehr versperrbar und für alle frei zugänglich.

Ernst Jauck ist das ganze Jahr über mit dem Fahrrad unterwegs und ärgert sich über die unsicheren Abstellplätze in der Stadtgemeinde: „Im Zeitraum von zwölf Jahren wurden mir beim Bahnhofsareal neun Fahrräder gestohlen“, erzählt Jauck.

Jauck kann mit der Argumentation der Stadtgemeinde, dass die versperrbaren Stellplätze nicht angenommen wurden, wenig anfangen: „Das ist ein eher schwaches Argument. Man hätte mehr Werbung machen können.“ Ernst Jauck würde sich wünschen, dass die Abstellplätze für Fahrräder sicherer wären. „Es wird immer gefordert, dass die Bevölkerung vom Auto auf das Fahrrad umsteigt. Dann muss auch das entsprechende Angebot bestehen.“

Jauck würde ein System vorschlagen, bei dem Nutzer einer versperrbaren Abstellfläche einen kleinen Beitrag zahlen für einen Schlüsseleinsatz.

Beim Bad auch keine Abstellplätze

„Jetzt hat die Gemeinde überhaupt keine Einnahmen durch Abstellplätze für Fahrräder.

An sommerlichen Tagen ist das Wienerwaldbad gut besucht. Parkplätze sind dann Mangelware. Aber auch dort gibt es keine sicheren Abstellplätze für Fahrräder. „Es wird für so viele Dinge in der Stadtgemeine Geld ausgegeben aber nicht für die Fahrradfahrer“, sagt Ernst Jauck abschließend.