„Ich fühle mich gänzlich unschuldig, ich würde so etwas niemals tun. Außerdem habe ich nie ein Messer eingesteckt“, beteuert ein Pressbaumer (45) vor Gericht. Dass an den Vorwürfen, dass der Mann im Oktober des Vorjahres vor einem Lokal in Pressbaum einen jungen Mann (22) mit einem Messer bedroht haben soll, nichts dran war, ergab auch schließlich auch das Beweisverfahren. „Ich war mit Bekannten in dem Lokal, rund um Mitternacht bin ich dann nach Hause gegangen“, erinnert sich der Angeklagte. Das vermeintliche Opfer wusste von der besagten Nacht und dem Vorfall nur mehr wenig.

Erinnerungslücken und keine Beobachtungen

„Ich kann mich nicht erinnern“, zeigte er sich vor Richterin Alexandra Glösl kleinlaut. Er habe an dem Abend ein, zwei Bier getrunken, sei vor dem Lokal in Pressbaum gewesen, auch erinnere er sich an ein kleines, kurzes Klappmesser. Aber von dem Mann, der ihn bedroht haben soll, wisse er nichts mehr. Auch zwei Zeugen, die an dem Abend in dem Lokal waren, haben nichts von einer Bedrohung mitbekommen. „Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich da bin. Als der Vorfall passiert sein soll, war ich gar nicht mehr da“, sagt ein Zeuge. Auch der andere konnte keine Bedrohung bezeugen: „Ich hab nichts gesehen, auch kein Messer.“

Richterin Alexandra Glösl sprach den 45-Jährigen schließlich frei: „Keiner hat ein Messer gesehen, es gibt keinen Hinweis auf eine Bedrohung.“ Das Urteil ist rechtskräftig.