Der Umbau des Purkersdorfer Hauptplatzes brachte auch die Möglichkeit, eine kleine historische Ungereimtheit wieder geradezurücken. Der Meilenstein wurde nun wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt und auch richtig gedreht.

In den 1770er Jahren erfolgte der Bau der Reichsstraße von Purkersdorf über Neulengbach nach St. Pölten, die heutige B 44. Die Abzweigung in Purkersdorf befindet sich beim Mauthaus, wo heutzutage die Bank Austria-Filiale untergebracht ist. Davor befand sich auch ein Schranken, wo früher ein Posten stand.

Meilenstein zeigte Weg nach St. Pölten

„Auf Fotografien um 1900 befindet sich der Meilenstein an der Ecke Linzerstraße Kaiser Josef-Straße vor dem Garten des Gasthofes Dorfinger (heute DM; Anmerkung der Redaktion)“, erklärt Kulturstadtrat Christian Matzka. In späteren Jahren befand sich der Meilenstein am Hauptplatz vor der Kirche und erhielt 1989 seinen neuen Platz vor der Bank Austria nach dem Umbau des Stadtzentrums. „Damals wurde der Meilenstein allerdings um 90 Grad gedreht und damit seiner Funktion als Wegweiser verlustig“, klärt Historiker Matzka auf.

Auf dem Meilenstein befindet sich der österreichische Doppeladler, der die Reichsstraße anzeigt. Von Richtung Wien kommend ist der Stein auch ein Wegweiser. Auf der ehemaligen Poststraße, in Richtung Kaufhaus Weiss, steht „nach St. Pölten sechs Meilen“. Kommt man von Wien, sieht man auf der dem Blick des Reisenden zugewandten Seite die Aufschrift „Über Neulengbach nach St. Pölten fünf Meilen“. Gemeint sind Österreichische Postmeilen (eine Meile entspricht 7,586 Kilometer).

Im Rahmen der Neugestaltung des Platzes wurde der Meilenstein gereinigt, renoviert und neben dem neuen Mozartdenkmal wieder so errichtet, dass seine Wegweiserfunktion wieder sichtbar wird.