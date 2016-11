Eislaufplatz spielt alle Stückerl und rundet das Erlebnis am Purkersdorfer Weihnachtsmarkt ab.

Adventmarkt-Eröffnung in Purkersdorf .

Ungeduldig scharrten die Kinder am Freitag mit den Kufen, als es hieß den neuen Eislaufplatz am Purkersdorfer Hauptplatz zu eröffnen. Der hat nun nicht nur eine glattere Unterlage und dadurch eine bessere Eisqualität, es wurde auch bei den neuen Tribünen ein besserer Platz zum Umziehen geschaffen und die neue Glasbande macht das rutschige Vergnügen noch größer.

Auch für Eismeister Franz Ondrej stieg die Spannung, als Bürgermeister Karl Schlögl gemeinsam mit Vize Christian Matzaka und den Kindern den neuen Platz eröffnete. Mit dabei waren auch ÖVP-Obmann Andreas Kirnberger, die Stadträte Harald Wolkerstorfer, Karl Pannosch und Michael Seda sowie Gemeinderat Stefan Steinbichler.

Weihnachtsbaum wurde beleuchtet

Am Abend wurde dann der Adventmarkt eröffnet und der prächtige Weihnachtsbaum vor der Kirche entzündet. Mit dem Kommando „Es werde Licht“, das Schlögl, gemeinsam mit Göstlings Altbürgermeister Franz Heigl und den Pfarrern Marcus König (katholisch) und Dietmar Kreuz (evangelisch) gab, wurde der Hauptplatz mit Licht erfüllt. Die Musikschule Wienerwald Mitte begleitete die Zeremonie und gab die ersten Weihnachtslieder zum Besten.

Der Baum kommt von der Partnergemeinde Göstling. Es ist schon seit fast 30 Jahren Tradition, dass der Purkersdorfer Weihnachtsbaum von dort kommt. Dazu begab sich bereits letzten Mittwoch eine Purkersdorfer Delegation, unter der Führung von Bürgermeister Karl Schlögl, gemeinsam mit Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger in die Wälder und schnitt einen prächtigen Baum um.

27 Meter hohe Tanne für Purkersdorf

Der Baum ist stolze 27 Meter hoch. „Wir mussten den sogar ein wenig kürzen, da es sonst Probleme beim Transport nach Purkersdorf gegeben hätte“, erklärte Schlögl. Bereits im Sommer fuhren die Purkersdorfer nach Göstling und pflanzten neue Bäume ein, die dann in 50 oder mehr Jahren am Purkersdorfer Hauptplatz den Adventmarkt zieren.

Eine weitere Traditio ist es, dass Göstlings Altbürgermeister, Franz Heigl, bei der Eröffnung des Purkersdorfer Adventmarktes ein Gedicht zum Besten gibt. Im Vorjahr bewahrte er dies in einer Mappe auf, die er neben der Bühne ablegte und dies prompt einen Bombeneinsatz auslöste. „Dieses Mal habe ich mir eigens eine Hose dafür gekauft, da passt der Zettel bequem in die Tasche und ich bekomm keine Probleme“, so Heigl.