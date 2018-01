In diesem Jahr soll Bewegung in Sachen Gemeindezentrum kommen. Dieses soll anstelle des alten Gemeindeamtes entstehen. Pläne, wie dieses Zentrum aussehen könnte, wurden bereits vor fast einem Jahr präsentiert. Danach hat sich der Dorferneuerungsausschuss weiterhin mit dem Projekt auseinandergesetzt. In der letzten Sitzung entschied sich der Gemeinderat für einen Bauträger. Einem Baubeginn der Wohnungen steht damit bald nichts mehr im Wege.

Die Sanierung des Gehsteiges an der Liesingerstraße findet sich ebenfalls im Programm. Getan wird auch etwas für die Wolfsgrabner Radfahrer. Der Radweg soll von der Liesinger straße bis hin zur Wehrerstraße verlängert werden.

Planung mit der Straßenbauabteilung

Angegangen wird zudem das verkehrstechnische Problem an der Kreuzung der B 13 und L 128. „Der Plan ist, diese Kreuzung in Zukunft zu entschärfen“, erzählt Bürgermeisterin Claudia Bock über das Vorhaben. Dazu wird noch ein Plan mit der Straßenbauabteilung ausgearbeitet. Möglicherweise entsteht ein Fahrbahnteiler.