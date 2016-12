Wolfsgraben

Wer in Österreich das Wort „Meeresbiologie“ in den Mund nimmt, der muss auch den Namen Jörg Ott in einem Atemzug nennen. Vergangene Woche wurde dem Wolfsgrabener eine besondere Ehre zuteil: Der neu eröffnete Atlantiktunnel im Haus des Meeres wurde nach ihm benannt.

„Es beschämt mich und macht mich gleichzeitig unheimlich stolz“, erzählt Ott gegenüber der NÖN. Bis zuletzt konnte diese Auszeichnung vor ihm verheimlicht werden und umso größer war die Überraschung.

„Rupert Riedl war für mich das Sinnbild eines Lehrers und ich habe mich mein Leben lang mit ihm verglichen.“

Jörg Ott, Meeresbiologe

Angefangen hat alles mit dem Studium an der Uni Wien. „Ich war eigentlich eher an blühenden Pflanzen interessiert. Bis zum Studium habe ich nicht einmal noch das Meer gesehen“, verrät Ott. Ein meeresbiologischer Kurs nach Rovinj (Kroatien) hat die Liebe zum Meer dann endgültig entfacht. „Ich mochte diese Herumschnorchelei. Inmitten von Algen habe ich dann eine bunte Nacktschnecke entdeckt. Das hat meine Leidenschaft geweckt“, so Ott. Das Meeres-Virus hat ihn fortan nicht mehr losgelassen. Dazu trug auch sein späterer Doktorvater Rupert Riedl bei.

„Er war für mich das Sinnbild eines Lehrers und ich habe mich mein Leben lang mit ihm verglichen“, schwärmt Ott von seinem damaligen Mentor. Die Gabe, Menschen für sein Fach zu begeistern, sei ihm zweifelsohne mitgegeben worden. Auch als emeritierter Professor hängen die jungen Studenten immer noch an den Lippen des Meeresbiologen. Er machte die Wissenschaft rund um das Meer im Binnenland auch salonfähig. Neben Riedl brachte auch sein Nachfolger Gerhard Herndl die Universität Wien in der Meeresbiologie auf einen sehr erfolgreichen Weg.

„Wir wurden immer belächelt, Meeresbiologie in einem Binnenland zu betreiben“, erinnert sich Ott. Sein Buch „Meereskunde“ gilt immer noch als das meistverkaufte Standardwerk über dieses Fach im deutschsprachigen Raum.

Aber auch das Haus des Meeres wäre nicht so, wie es sich derzeit präsentiert, als eines von zehn Top-Attraktionen in Wien. „Obendrein sind wir eines von zwei, die privat geführt werden, ohne große öffentliche Unterstützung“, erklärt Ott. Da liegt es auf der Hand, dass die Zeiten rund um das Haus des Meeres nicht immer einfach waren. „Ich wurde damals von Ferry Starmühlner gefragt, ob ich mich nicht an einem Verein beteiligen will. Danach wurde ich Vizepräsident und später auch Präsident dieses Vereins, ehe 2013 eine Stiftung das Unternehmen führte“, erklärt Stiftungsvorstand Ott genauer.

Das Haus des Meeres bringt den Lebensraum nach Wien, fast 600.000 Besucher zählt die Attraktion jährlich und ständig wird an neuen Projekten im einstigen Bunker gearbeitet. Der Atlantiktunnel ist die bislang letzte Errungenschaft mit einem großen Namen an der Tafel, die in den Tunnel führt – Jörg Ott.