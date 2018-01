„Das Thema Pflege wird in Österreich immer aktueller, und es kann nicht sein, dass Pfleger hierzulande immer mehr zu Tätern werden“, sagt Richter Slawomir Wiaderek zu einem Rumänen. Als Pfleger arbeitete dieser bei einer Familie in Wolfsgraben, Vertrauen nützte er dort aus und ließ Schmuck im Wert von 63.700 Euro mitgehen. Schwerer Diebstahl wird ihm vorgeworfen im Prozess am Landesgericht St. Pölten.

An seinem letzten Arbeitstag im August 2017 entwendete der 28-Jährige aus der Küchenlade den Schlüssel zu einem Tresor im Keller des Hauses. Die darin verwahrten Preziosen, darunter Ohrstecker mit Brillanten, Perlenketten und ein Diamantring, sackte er kurzerhand ein und reiste in sein Heimatland zurück. Geschnappt wurde er dort zehn Tage später. Die Diebesbeute war aber nicht mehr auffindbar.

Rumäne verscherbelte Preziosen im Pfandhaus

„Ich habe den Schmuck in ein Pfandhaus gebracht und habe dafür 4.720 Euro bekommen. Mir wurde gesagt, dass der Wert nicht sehr hoch sei“, erzählt der Angeklagte. Darob staunt der Richter und meint: „Da hat jemand wirklich ein gutes Geschäft mit Ihnen gemacht.“ Was der Rumäne mit dem Geld gemacht hat? „2.200 Euro wurden mir gestohlen, da habe ich auch sofort Anzeige bei der Polizei erstattet. Und um 2.000 Euro habe ich Urlaub in Rumänien gemacht“, antwortet er.

Strenge fordert Staatsanwalt Karl Fischer. „Der Angeklagte hat gewusst, dass er hochpreisige Sachen stiehlt. Und erschwerend ist, dass er ein Vertrauensverhältnis schamlos ausgenützt hat“, so der Ankläger.

Weil der 28-Jährige bislang unbescholten ist, kommt er mit 21 Monaten teilbedingter Strafe, davon sieben Monate Gefängnis, davon. Weil er zwei Drittel des unbedingten Teils der Strafe bereits in U-Haft verbüßt hat, wird er sofort entlassen. Das Urteil ist rechtskräftig.