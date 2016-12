Zutaten für 4 Portionen

1 Ente mit Entenklein (Hals, Innereien usw.)

250 g Wurzelgemüse (Sellerie, Karotten, Lauch, Petersilwurzel), grob gewürfelt

2 Knoblauchzehen,geschält

3-4 Schalotten, geschält und grob gewürfelt

1 EL Butter

1 EL Paradeismark

250 ml Madeira

1 Lorbeerblatt

2 Körner Piment

3-4 Wacholderbeeren, zerstoßen

Salz, Pfeffer aus der Mühle

3 säuerliche, nicht zu weiche Birnen, entkernt und geviertelt

Öl zum Anbraten

Butter

Ahornsirup

bunte Salzblüten (optional)

Zubereitung:

Ente waschen, trocken tupfen und mit Salz großzügig würzen, auch in der Bauchhöhle. Dann die Birnen in die Bauchhöhle füllen. Öl in einem Bräter oder einer großen Pfanne mit schwerem Boden erhitzen und die Ente rundherum schön anbraten, bis sie etwas Farbe bekommt. Ente aus der Pfanne nehmen und in eine Kasserolle legen. Im Bratenrückstand in der Pfanne das grob gewürfelte Wurzelwerk anbraten, Schalotten und Knoblauchzehen zugeben.

Alles gut durchrösten, Butter und Paradeismark beigeben, mit Madeira ablöschen und restliche Gewürze zufügen. Dann die Sauce über die Ente gießen und die Kasserolle in den vorgeheizten Backofen stellen.

Bei 155 °C etwa 1,5 Stunden langsam braten, Ente dabei immer wieder mit der entstehenden Sauce übergießen.

Zuletzt Hitze auf 180 °C erhöhen und noch etwa 25 Minuten fertig garen, bis die Ente schön knusprig braun ist. Ente herausnehmen und vierteln. Die Sauce abseihen, einreduzieren und mit Butterflocken und etwas Ahornsirup abschmecken.

Entenviertel mit warmem Speckkrautsalat, Topfenserviettenknödel und Preiselbeeren servieren. Wer will, kann auch die geschmorten Birnen dazulegen. Tipp: Beim Anrichten eine Prise Salzblüten über die Ente streuen.