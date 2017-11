Seit der ersten Ausgabe des Magazins Servus in Stadt & Land werden die Leser mit köstlichen Rezepten verwöhnt. Daraus entstand vor vier Jahren der Bestseller "Das große Servus Kochbuch" – eine Liebeserklärung an Österreich und seine reiche kulinarische Kultur. Nun wird in "Das große Servus Kochbuch - Band 2" das Beste aus den letzten vier Jahren serviert.

Aus den kulinarischen Schätzen aus allen Winkeln des Landes wurde wieder eine geschmackvolle Auslese getroffen und nach Jahreszeiten zusammengestellt. Jedes Rezept wurde vom gelernten Koch Alexander Rieder überprüft, nachgekocht und angerichtet. Dazu gibt es kleine Tipps zur Zubereitung, Variationsmöglichkeiten, Wissenswertes über die Zutaten und zu jedem Gericht eine Geschichte. So macht das Nachkochen einfach Freude!

Über die Herausgeber:

Uschi Korda ist gebürtige Wienerin und war lange Jahre Mitarbeiterin des Gourmet-Magazins A la Carte. Seit damals lebt sie ihre kulinarische Kompetenz auch in Kochbüchern mit den renommiertesten Köchen des Landes (u. a. Heinz Hanner, Alain Weißgerber oder Sohyi Kim) aus. Die Journalistin war seit der Gründung beim Magazin Servus in Stadt & Land in der Chefredaktion und als Autorin in ganz Österreich unterwegs. Gemeinsam mit Alexander Rieder zeichnet sie auch für das 2013 erschienene Große Servus Kochbuch verantwortlich.



Alexander Rieder stammt aus dem Tiroler Außerfern, ist gelernter Koch und ging beim legendären Kochbuch-Autor Christian Teubner in die Lehre. Seither gehört er zu jenen Köchen, die mit ihrem außergewöhnlichen Gespür für Stil jeden Gaumenschmaus auch zu einem Augenschmaus machen.