Franziska Fischer-Urban, Tochter von Winzer Christian Fischer, ist ab sofort für den Vertrieb der Weine verantwortlich. Vater Christian Fischer konzentriert sich auf seine Kernkompetenz, das Weinmachen. Was das Sortiment betrifft, so steht in Zukunft wieder vermehrt der Pinot Noir im Fokus.

„In erster Linie bin ich Winzer“, schmunzelt Christian Fischer und erzählt, dass er seine Weinhändler lieber zum Essen einlädt und übers Leben plaudert, als über Zahlungskonditionen und Jahresumsätze. Diesen Part und die Koordination der Vertriebswege im In- und Ausland hat mit Jahresbeginn seine Tochter Franziska Fischer-Urban übernommen.

Franziska Fischer-Urban: Ansprechpartnerin für neue Vertriebswege

Nach Abschluss der WerbeAkademie, dem Bachelor-Studium „Internationales Weinmanagement“ an der FH und Lehrjahren bei Wine&Partners widmet sich Franziska Fischer-Urban der Neuorganisation der Vertriebswege am Weingut ihres Vaters. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie in Sooss am Weingut mit. „Neben neuen alternativen Vertriebswegen in Österreich möchte ich den Export nach Deutschland, Großbritannien und in die Schweiz forcieren. Ein sehr interessanter Markt sind für uns auch die baltischen Staaten. Eine gute Gelegenheit, meine Russischkenntnisse aufzufrischen“, so Franziska Fischer-Urban.

Elegante Pinot Noirs mit einem Hauch Frankreich

Seit 1662 besteht der innovative Traditionsbetrieb in der Thermenregion. Die Handschrift von Christian Fischer ist elegant, zurückhaltend und zugleich vielschichtig. Seine Weine erinnern an die Rotweine der französischen Burgund. „International schätzt man unsere Weine für ihre konsequente Qualität, das hohe Reifepotential und die kühle, zarte Mineralik“, erzählt Christian Fischer, der sich als Wegbegleiter und Mentor jeder einzelnen Traube sieht.

Schwerpunkte: Pinot Noir, Zweigelt, St. Laurent

Seit er mit Wein in Berührung gekommen ist, schlägt sein Herz für Pinot Noir. So war auch der erste Wein mit dem Christian Fischer in der Fachwelt für Furore sorgte ein Pinot Noir, Jahrgang 1985, ausgebaut in seinen ersten Barriques. Der Fokus im Rotweinsegment liegt neben Pinot Noir auf den Sorten Zweigelt (Gradenthal) sowie St. Laurent. Im Weißweinbereich will man sich in Zukunft noch mehr dem autochthonen Rotgipfler widmen.

Weingut Christian Fischer, Hauptstraße 33, 2501 Sooss

T: +43 (0) 2252 87 130 www.weingut-fischer.com, www.facebook.com/weingut.fischer

Pinot Noir PREMIUM 2012

14 Monate in Barriques (französische Eiche), RZ: 1,0 g/l, SR: 5,0 g/l, Alk: 13.5 Vol. %

Ab Hof: € 21,-