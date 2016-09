Mittlerweile gibt es doch schon einige Whisk(e)y Brenner in Österreich und ein neuer davon ist wohl nicht sooooo spannend. Glaubt man. Nun, wir wurden eines Besseren belehrt. Letztes Wochenende präsentierte David Gölles seinen neuen Whiskey und er hat uns überzeugt. Vorweg: Wirklich gelungen.

BREXIT, nennt David seine neueste Kreation, wobei „seine“ hier nicht ganz stimmt, hat doch der Papa Gölles schon im Jahr 2003 begonnen, mit dem Zeugs zu experimentieren. Seit dem wurde viel probiert, Fässer aus diversen Eichensorten (gebrauchte und neue) kamen dazu und gelagert wurde das alles so zwischen vier und dreizehn Jahren. Gölles Junior hat jetzt das Ganze schließlich als „Master Blender“ vollendet und uns Liebhabern dieses braunen, feurigen Gesöffs etwas wirklich Gutes getan.

Basis ist eine Mischung aus verschiedenen Getreidesorten ( die sogenannte mash bill) mit dem Hauptanteil von mindestens 51 % Mais (wie bei Bourbon), der die Cremigkeit, Milde und Süße in das Produkt bringt. Dazu gesellen sich Anteile von Roggen (für die Ecken und Kanten), Gerste (die Eleganz im Destillat), Weizen (Weichheit) und Dinkel (die getreidige Note). Selbstverständlich alles 100 % im Pot-Still-Verfahren in Kupferkesseln gebrannt. Eh klar!

Verkostungsnotiz von Oliver Krainz, Diplom-Biersommelier, Weinakademiker

Gölles Brexit Whiskey 2016, Charge L000, Fl. Nr. 415 von 421 Flaschen

Funkelndes Bernstein; Intensive Maisaromen, Vanille, leicht getreidig, Schokotöne; dezente Süße im Antrunk, kräftiges Aroma vom Mais dominiert, wieder Schokolade und Vanille, getreidig im Abgang mit langem, mildem Finish. Bourbon, styrian style!

Und der Name Brexit? Naja, damit meint David Gölles die Loslösung vom britischen Single Malt. Steh ja auch so am Rückenetikett. Ein Bezug zu aktuellen Ereignissen kann und soll nicht ausgeschlossen werden...

Erhältlich ist der Whiskey (700 ml Flasche) ab sofort um Euro 44,90 im Online Shop der Brennerei.

Weitere Informationen:

GÖLLES – Manufaktur für edlen Brand & feinen Essig

Stang 52

8333 Riegersburg

www.goelles.at