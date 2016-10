An ihn kommt in NÖ keiner heran. Denn: Drei Hauben & 18 Punkte, und das schon seit Jahren – das schafft nur Thomas Dorfer, Küchenchef von Lisl Wagner-Bachers Landhaus in Mautern. Und der ist auch im eben herausgekommenen Gault Millau-Guide für 2017 wieder Niederösterreichs bester Koch.

Wobei: Platz 2, mit drei Hauben und 17 Punkten, gehört in NÖ seit Jahren auch demselben, nämlich Toni Mörwald in seinem Stammhaus in Feuersbrunn am Wagram. Dahinter reihen Martina und Karl Hohenlohe in der 38. Ausgabe ihres Restaurant-Guides den Floh in Langenlebarn und den Nibelungenhof in Traismauer mit je zwei Hauben und 16 Punkten. Und, mit einem Punkt mehr als im Vorjahr, den Heurigenhof Bründlmayer in Langenlois.

Zwei Hauben und 15 Punkte erkochten sich diesmal das Hotel Schachner in Maria Taferl, das Gut Oberstockstall in Kirchberg/Wagram, der Sodoma in Tulln, das Gasthaus Kalteis in Kirchberg/Pielach (mit einem Punkt mehr als 2015), das Muhr in Gallbrunn, der Böhm in Weinzierl am Riederberg, das Triad in Bad Schönau (das einen Punkt wieder verlor), das LATE im Kremser Kloster Und und die Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf.

Neu unter Niederösterreichs insgesamt 80 Haubenlokalen (vergangenes Jahr waren es 77) ist das Balthasar im Schloss Walpersdorf – und das gleich mit zwei Hauben und 15 Punkten. Außerdem Claus Curn in der Ramsau bei Hainfeld, das Esslokal in Hadersdorf am Kamp und der Salon B in Mödling (alle mit je einer Haube und 13 von insgesamt 20 möglichen Punkten). Einer von Niederösterreichs Besten kocht zwar nicht (mehr) in NÖ. Sondern, nach dem Landhaus Bacher, dem Kulm in St. Moritz oder dem Meinl am Graben, im Hotel Imperial. Dafür ist Stefan Speiser für den Gault Millau 2017 „Aufsteiger des Jahres“ – mit gleich zwei Punkten und einer Haube mehr als 2015.

Und noch zwei Niederösterreicher stehen auf der Gewinnerliste des Gault Millau Wein-Guides: Willi und Vincent Bründlmayer für die „Kollektion des Jahres“ von Riesling bis Veltliner, alle aus 2015.