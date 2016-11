Der Waldviertler Mohn, die Pielachtaler Dirndl, die Laaer Zwiebel, der Bucklige Welt Apfelmost – sie alle gehören zu den über 30 GenussRegionen in Niederösterreich. Mit speziellen Produkten sind sie Aushängeschild der jeweiligen Region, indem sie das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und regionalen Genuss betonen.

Reformpläne bereiten den Akteuren aktuell Sorgen, denn: Das Landwirtschafts-Ministerium schrieb zwei Cluster (einmal für Produzenten und Vermarkter und einmal für Gastronomie und Tourismus) zur Vergabe aus. Beide wurden nicht an die GRM GenussRegionen Marketing GmbH, sondern an zwei Konsortien, die aus rund 50 Organisationen (wie beispielsweise „So schmeckt NÖ“) bestehen, vergeben. Seit Bekanntgabe dieser Entscheidung sind die Mitglieder der GenussRegion-Initiative hinsichtlich ihrer Zukunft verunsichert.

„Für die GenussRegionen ist in den Konsortien seit Beginn an ein Platz vorgesehen“, beruhigt Josef Plank, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich. Der Fortbestand stehe außer Frage.

Überblick über Angebot und Qualität

Ziel der Reform sei, dass anstelle von Doppelgleisigkeiten und Parallelaktivitäten zwischen der regionalen Kulinarik-Initiativen nun unter dem Überbegriff „Netzwerk Kulinarik“ ein transparentes System entsteht, in dem Produktion, Verarbeitung und Vermarktung näher zusammenrücken. Grund für die Neustrukturierung sei die Vielzahl regionaler kulinarischer Initiativen bzw. Marken, die dem Konsumenten den Überblick über Angebot und Qualität erschwere. „Es soll ein transparentes, nachvollziehbares System entstehen, durch das die Stärken gestärkt werden“, erklärt Plank.

Die GenussRegionen befürchten, in diesem Einheitsbrei unterzugehen, teilt Franz Bertl, Obfrau-Stellverteter von Österreichs GenussRegionen und Obmann der GenussRegion Traisentaler Hofkas, mit. Das Interesse der GenussRegionen in NÖ an einer Zusammenarbeit sei aber groß. „Allerdings ist uns wichtig, dass die Eigenständigkeit der GenusssRegionen bestehen bleibt“, betont Bertl.