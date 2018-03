Wie Ostern schmeckt.

Nicht aufs Land, sondern in die Stadt geht Niederösterreichs Genussinitiative „So schmeckt Niederösterreich“ vor Ostern. Und nimmt am 16. und 17. März alles ins alte Landhaus im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse mit, was gut schmeckt: Osterpinzen und Mohnnudeln, Karpfenbratwurst und Eierspeisbrote, Honig und Safran, Straußeneier und Dirndlfrüchte, Whisky und Most.

Außerdem beim dritten Oster-Erlebnismarkt: eine Osterhasen-Backwerkstatt mit Niederösterreichs Seminarbäuerinnen, eine ganze Reihe von „Söwa g’macht“-Stationen, vom Filzen bis zum Pflanzen, und eine Festeröffnung im Innenhof mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Puls4-Koch Oliver Hoffinger und alten und neuen Osterbräuchen.

Programm und Infos auf: www.soschmecktnoe.at/genusserwachen2018

Rezepttipps: Osternest aus Germteig und Osterschinken im Brotteig