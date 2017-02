Diese wird traditionell von der bekannten Fachzeitschrift „Vinaria“ vergeben, heuer erstmals in dreizehn Kategorien – das sei dem „Qualitätsschub des österreichischen Weines geschuldet“, so Geschäftsführer Erwin Goldfuss. Neben der Prämierung der Sieger der Verkostungen wurde außerdem Ernst Triebaumer (Rust am Neusiedlersee) für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Landeshauptmann Erwin Pröll (rechs) gratulierte Ernst und Grete Triebaumer aus Rust am Neusiedlersee, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurden.

| NLK Reinberger

NÖ Landeshauptmann Erwin Pröll fungierte traditionell als Pate der Kategorie „Grüner Veltliner“ und überreichte die Gold-, Silber- und Bronzetrophäen an die Sieger dieser Kategorie, die alle aus Niederösterreich kommen:

Gold in der Kategorie „Grüner Veltliner“ ging an das Weingut Bründlmayer (Langenlois) für den 2015 Grüner Veltliner Lamm Kamptal Reserve, Silber an das Weingut Bernhard Ott (Feuersbrunn) für den 2015 Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel Wagram und Bronze an das Weingut Alzinger (Unterloiben) für den 2015 Grüner Veltliner Steinertal Smaragd Wachau und an das Weingut Birgit Eichinger (Straß im Straßertale) für den 2015 Grüner Veltliner Gaisberg Kamptal Reserve.

In der Kategorie „leicht & fruchtig“ holte sich das Weingut Langman Vulgo Lex (St. Stefan ob Stainz) mit dem 2015 Schilcher Klassik Weststeiermark Gold, Silber ging ex aequo an das Weingut Oskar Hager (Mollands) mit dem 2015 Riesling Seeberg Kamptal und an das Weingut Lagler (Spitz) mit dem 2015 Riesling 1000 Eimerberg Selection Wachau.

Gewinner in der Kategorie „Sauvignon Blanc“ ist das Weingut Mayer am Pfarrplatz (Wien) mit dem 2015 Sauvignon Blanc Hernals Wien, Silber ging an Hammer Wein (Rust) mit dem 2012 Sauvignon Blanc Selection Burgenland und Bronze an das Weingut Erich und Walter Polz (Spielfeld) mit dem 2015 Sauvignon Blanc Therese Südsteiermark.

In der Kategorie „Weißburgunder“ holte sich das Weingut Rudi Pichler (Wösendorf) mit dem 2015 Weißburgunder Kollmütz Smaragd Wachau Gold, Silber ging an das Weingut Ludwig Neumayer (Inzersdorf) mit dem 2015 Weißburgunder Der Wein vom Stein Niederösterreich und Bronze an Alexs – Weingut Schreiner (Gols) mit dem 2015 Weißburgunder Holzacker Reserve Burgenland.

Als Gewinner in der Kategorie „Riesling“ ging das Weingut Bründlmayer (Langenlois) mit dem 2015 Riesling Zöbinger Heiligenstein Lyra Kamptal Reserve hervor, Silber ging an das Weingut Nigl (Senftenberg) mit dem 2015 Riesling Privat Pellingen Kremstal Reserve und Bronze an FJ Gritsch – Mauritiushof (Spitz) mit dem 2015 Riesling Kalkofen Reserve Wachau.

In der Kategorie „Rot reinsortig“ holten sich das Weingut Amsee (Gols) mit dem 2012 Cabernet Sauvignon Alter Satz Burgenland sowie Günter und Regina Triebaumer (Rust) mit dem 2013 Blaufränkisch Oberer Wald Burgenland Gold und das Weingut Giefing (Rust) mit dem 2012 Blaufränkisch Reserve Burgenland Bronze.

Gewinner in der Kategorie „Rot Cuvée“ ist das Weingut Gesellmann (Deutschkreutz) mit dem 2012 G Burgenland, Silber ging an das Weingut Heinrich (Deutschkreutz) mit dem 2012 Elegy Burgenland und Bronze holte sich das Weingut Feiler-Artinger (Rust) mit dem 2013 Solitär Burgenland.

In der Kategorie „Rotwein reif“ ging Gold an das Weingut Paul Kerschbaum (Horitschon) mit dem 2010 Cuvée Impresario Burgenland, Silber ging ex aequo an das Weingut Kollwentz (Großhöflein) mit dem 2010 Blaufränkisch Eichkogel Burgenland, Gerhard Pittnauer (Gols) mit dem 2010 Sankt Laurent Alte Reben Burgenland und das Weingut Schloss Halbturn (Halbturn) mit dem 2010 Cuvée Jungenberg Burgenland.

In der Kategorie „Weißwein reif“ holte sich das Weingut Bründlmayer (Langenlois) Gold mit dem 2012 Grüner Veltliner Käferberg Kamptal Reserve und Silber mit dem 2012 Riesling Zöbinger Heiligenstein Alte Reben Kamptal Reserve, Bronze ging an das Weingut Jamek (Weißenkirchen) mit dem 2012 Grüner Veltliner Achleiten Smaragd Wachau.

In der Kategorie „Sekt“ holte sich die Sektkellerei Christian Madl (Schrattenberg) Gold mit dem 2010 Blanc de Blancs Brut und Silber mit dem 2006 Oenothek Brut, Bronze ging an das Weingut Stift Klosterneuburg (Klosterneuburg) mit dem 2012 Matthäi.

In der Kategorie „Prädikatswein süß“ holte sich das Weingut Bründlmayer (Langenlois) Gold mit dem 2013 Grüner Veltliner Lamm Auslese Niederösterreich und Silber mit dem 2013 Riesling Steinmassel Auslese Niederösterreich, Bronze ging an das Weingut Feiler-Artinger (Rust) mit dem 2015 Sauvignon Blanc Beerenauslese Burgenland.

Gewinner in der Kategorie „Prädikatswein edelsüß“ ist das Weingut Proidl (Senftenberg) mit dem 2015 Riesling Trockenbeerenauslese Niederösterreich, Silber ging an das Weingut Schloss Gobelsburg (Gobelsburg) mit dem 2015 Riesling Trockenbeerenauslese Niederösterreich und Bronze an das Weingut Haider (Neusiedl) mit dem 2013 Chardonnay Nektaressenz Trockenbeerenauslese Burgenland.

Brennerei des Jahres ist die Manufaktur Gölles (Riegersburg), Top Brenner 2016 sind die Brennerei Guglhof (Hallein) in Silber sowie Pfau Brand (Klagenfurt) und die Brennerei Wetter (Missingdorf) in Bronze.

Nähere Informationen: www.vinaria.at