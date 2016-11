Eddie Russel, jüngster Sohn des legendären Master Distillers Jimmy Russel (auch bekannt unter „Buddha of Bourbon“ oder „The Master Distiller´s Master Distiller“), ist 2015 in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Nach fast 60 Jahren übergab also der Vater an den Sohn. Und wir gehen einmal davon aus, dass das ein gutes Zeichen ist. Diese jahrzehntelangen Erfahrungen von Vater und Sohn sind wohl eine Garantie für den entsprechenden Qualitätsanspruch an die Marke und den Geschmack von Wild Turkey. Darüber hinaus präsentiert sich Oscar-Preisträger Matthew McConaughey als Kreativ-Direktor und Testimonial von Wild Turkey. Kann ja auch nicht schaden.

Bekannte Wild Turkey Brands sind z.B. der 101, ein leichter und aromatischer Bourbon, der Rare Breed, ein „barrel-proof-bourbon“, dem nach dem Brennen kein Wasser hinzugefügt wird oder der Rye, bei dem mindestens 51 % Roggen verwendet wird, der dem Produkt den süßen, ausgewogen-würzigen Geschmack verleiht. Und natürlich der 81, ein Bourbon, der fünf bis acht Jahre reift und einen höheren Anteil an Roggen enthält, der ihm das typische Aroma verleiht.

Verkostungsnotiz von Oliver Krainz, Weinakademiker

Wild Turkey 81 – Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Bernstein; fruchtige Anklänge, Orangenzesten, Getreidenoten, Karamell, fast buttrig in der Nase; sehr präsent im Antrunk, leicht süßlich, komplexe Struktur, wieder deutlich Holz/Karamell, jedoch gut integriert, feurig im Abgang und lang anhaltend. So macht Bourbon Freude.

