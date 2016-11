Die Lebensmittelgeschäfte bieten schon seit einem Monat Backzutaten an, der Handel ist bereits vollständig aufs Weihnachtsgeschäft eingestellt, und bald wird allerorts Weihnachtsdekoration erstrahlen.

Wir haben über die Grenzen der österreichischen Kekserl-Tradition hinaus nach Gebäckspezialitäten gesucht, die in anderen Ländern im Advent und zur Weihnachtszeit aufgetischt werden. Wir haben selbst nach internationalen Rezeptschätzen gesucht, haben Freunde, Verwandte und Bekannte im Ausland kontaktiert und nach landestypischen Bäckereien gefragt. So ist eine kleine Sammlung an süßen Köstlichkeiten aus aller Welt entstanden. All jene Backbegeisterten, die immer wieder auf der Suche nach neuen, besonderen Keksrezepten sind, werden hier fündig und können ihr Repertoire an Weihnachtsgebäck um einige neue Sorten erweitern!

Und Sie werden sehen: Auch wenn die Rezepte vielleicht teilweise exotisch klingen, die meisten davon sind ganz einfach nachzumachen. Ausgerollte Teige und ausgestochene Figuren sowie aufwändige Verzierungen und Glasuren sind nämlich im Gegensatz zu unserer Gebäcktradition eher die Ausnahme. Meist wird der Teig zu Kügelchen gerollt oder mit dem Spritzsack aufdressiert. Oft werden auch in kleine Stücke geschnittene Kuchen als typisches Weihnachtsgebäck serviert. Die Gaumenfreude allerdings leidet in keiner Weise darunter – probieren und genießen Sie den Geschmack der großen weiten Welt!