Sie sind Luftfahrtenthusiasten und lieben das Fliegen und den Airport – die Mitglieder der Flughafenfreunde Wien. Seitdem sich 1992 ein Dutzend junger Leute zusammengeschlossen haben, entwickelte sich der Verein parallel zu ihrem „Liebling“ enorm weiter.

Heute kann sich Obmann Martin Dichler über rund 250 Mitglieder freuen. Viele davon sind selbst am Flughafen tätig, wie auch Dichlers Vorgänger und Gründer Dietmar Schreiber. Der heutige Vereinschef ist seit 1994 dabei. „Der Verein besteht zum größten Teil aus privaten Luftfahrtfreunden und Vielfliegern“, so Dichler. Ihm sei es jedoch auch gelungen, in den vergangenen Jahren vermehrt Personen aus dem Luftfahrtbusiness zu gewinnen – darunter die Flughafenvorstände Julian Jäger und Günther Ofner.

In Zukunft wird es zudem wichtig sein, junge Leute für den Verein zu begeistern. Den besten Anlass dafür bieten die regelmäßigen Vereinsabende. „Jene, die gekommen sind, sind immer geblieben“, schmunzelt Dichler. Im Rahmen dieser Abende stehen stets Vorträge am Programm, dazu gibt es gemeinsame Reisen oder Events wie den Sammlertag am Samstag, 1. April.

Für Luftfahrtfreunde habe sich in den letzten Jahren vieles zum Positiven entwickelt. „Die Besucherterrasse ist eine gelungene Attraktion“, betont der Vereinsobmann. Zudem wurden Löcher für Fotografen in die Außenzäune eingebaut und auch die Besucherrundfahrten seien „sehr umfangreich“. Der Verein sieht sich laut Dichler als „Botschafter der zivilen Luftfahrt und des Flughafens“.