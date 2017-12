VCÖ: Zahl der Flüge rückläufig .

In der nun wieder aufgeflammten Diskussion um die 3. Piste für den Flughafen Wien weist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) heute, Freitag, darauf hin, dass die Zahl der Flüge in Wien-Schwechat seit Jahresbeginn mit minus 0,7 Prozent leicht rückläufig sei - und damit bereits das sechste Jahr in Folge abnehme.