Mord-Alarm um junge Mutter in Schwechat.

Gestern (Dienstag-)Abend wurden Schwechats Einsatzkräfte zu einer Wohnungsöffnung in ein Mehrparteienhaus in der Himberger Straße gerufen. In der Wohnung fand man den leblosen Körper einer Frau, für die jede Hilfe zu spät kam.

Polizei hat bereits einen Verdächtigen

Doch schnell war klar, dass die etwa 30-jährige Frau durch mehrere Messerstiche ums Leben gekommen war. Und es liege wahrscheinlich Fremdverschulden vor, heiße es laut „Heute“ vonseiten der ermittelnden Polizei.

Stefan Obernberger

Zudem habe man bereits einen Verdächtigen. Um wen es sich dabei handelt, ist derzeit nicht bekannt. Mehr war ausermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht zu erfahren. Trauriges Detail: Bei der Frau soll es sich ersten Informationen zufolge um eine zweifache Mutter handeln.

Am Mittwoch nahmen jedenfalls die Ermittler der örtlichen Kriminalpolizei sowie Beamte des zuständigen Landeskriminalamtes die Tatortarbeit auf.

Mittels Spürhunden und einem Spurensicherungstrupp wurde der Tatort untersucht.