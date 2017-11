Der Verkehrsunfall zog im einsetzenden Abendverkehr umfangreiche Stauungen nach sich, die auf die S1 (Wiener Außenring-Schnellstraße) und bis ins Wiener Stadtgebiet zurückreichten, berichtete der ÖAMTC.

Die Fahrzeuge kamen seitlich der Fahrbahn zu liegen. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Aus einem der Unfallwagen wurden Unmengen an Zeitungen auf die Autobahn geschleudert, die Aufräumarbeiten dürften noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, so der ÖAMTC.

Obwohl eine Spur befahrbar blieb, erreichte der Stau rasch sieben bis acht Kilometer Länge bis zur Simmeringer Haide zurück und dürfte noch auf zehn Kilometer anwachsen. Als Ausweichroute seien B9 und B10 zu empfehlen, hieß es.