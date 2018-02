Nach Auffahrunfall: Anhänger überholte Lkw .

Gegen drei Uhr kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Auffahrunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn. Ein Pkw mit Wiener Kennzeichen krachte zwischen Raffinerie und Flughafen in ein vor ihm fahrendes Lkw-Gespann.