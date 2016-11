Neben Punsch-, Süßwaren und Kleinwarenhütten steht zusätzlich eine Fotostation zum Versenden von vorweihnachtlichen Grüßen zur Verfügung. Erworbene Mitbringsel werden an Verpackungsstationen professionell in exklusives Geschenkpapier gewickelt. Die Erlöse aus Fotohütte und Verpackungsstationen werden einer karitativen Einrichtung gespendet.

Weihnachtsmarkt mit vielfältigem Sortiment

Der Flughafen Wien-Weihnachtsmarkt eröffnet am 21. November 2016 und ist bis 24. Dezember 2016 im Terminal 2 täglich von 11:00 - 19:30 Uhr geöffnet. Angeboten wird reichhaltiges Sortiment von Julius Meinl, La Cure Gourmande, dem Restaurantbetreiber Lagardère und dem Shopbetreiber Welcome Trading GmbH. Neben Klassikern wie Punsch, Glühwein und Süßwaren umfasst das Angebot auch reizende Geschenkideen und Kleinwaren in Weihnachtseditionen.

Ein weiterer Weihnachtsstand befindet sich in der Shopping-Plaza, nach der Bordkartenkontrolle im Terminal 2 und wird von Heinemann Duty Free mit weihnachtlichen, regionalen Spezialitäten betrieben.

Erlöse an Verein „Mission Hoffnung“

Weihnachtsmarkt im Terminal 2 eröffnet

| Pressestelle Flughafen Wien AG

Am Flughafen Wien erworbene Mitbringsel können gegen eine freiwillige Spende an den Geschenke-Verpackungsstationen im Terminal 2, Abflugebene, in der Shopping-Plaza oder im Terminal 3 bei den F-Gates professionell verpackt werden. Die Geschenke werden in exklusives Geschenkpapier gewickelt, das von österreichischen Künstlern für den Flughafen Wien in drei unterschiedlichen Designs entworfen wurde.

Die Fotostation steht direkt beim Weihnachtsmarkt im Terminal 2 zur Verfügung und versendet per Mail Grüße an die Liebsten. Mit der freiwilligen Spende für den kostenlosen Service bei den Verpackungsstationen und dem Erlös der Fotostation unterstützen Passagiere den Verein Mission Hoffnung - für notleidende Kinder in Österreich.