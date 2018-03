An vier Wochenenden asphaltiert die ASFINAG in Fahrtrichtung Wien/Zentrum den Abschnitt zwischen dem Knoten Schwechat und der Simmeringer Haide auf der A 4 Ost Autobahn. Für die Vor- und Nacharbeiten muss in den Nächten jeweils von Montag bis Donnerstag eine Fahrspur gesperrt werden. Für die Hauptarbeiten am Wochenende bleibt eine Fahrspur durchgehend gesperrt.

Das erste geplante Arbeitswochenende ist von Freitag den 16. März ab 20:00 Uhr bis Sonntag den 18. März 15:00 Uhr. Vorarbeiten von Montag den 12. März bis Donnerstag den 15. März. Nacharbeiten von Montag den 19. März bis Donnerstag den 22. März, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr.

Umfahrung möglich über die S1, A2 oder die A23

Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind – es kann nur asphaltiert werden, wenn es trocken und nicht zu kalt ist – kann es kurzfristig zu Verschiebungen kommen. Die Baustelle kann über die S 1 Außenring Schnellstraße, die A 2 Süd Autobahn und die A 23 Südosttangente umfahren werden.

Im Abschnitt zwischen Knoten Schwechat und Simmeringer Haide, Richtungsfahrbahn Wien/Zentrum, überzieht die ASFINAG auf einer Länge von drei Kilometern die bestehende Fahrbahn der A 4 mit einer Asphaltdecke und erhöht damit den Fahrkomfort. Während der Vorbereitungsarbeiten werden Einrichtungen wie beispielsweise Leitschienen um rund vier Zentimeter auf das neue Niveau der Fahrbahn angehoben. Im Zuge der Nacharbeiten erneuert die ASFINAG die Bodenmarkierungen und vergießt die Fugen der neuen Asphaltfahrbahn.

Weitere geplante Arbeitswochenenden

Freitag, 6. April bis Sonntag, 8. April / Freitag, 13. April bis Sonntag, 15. April / Freitag, 27. April bis Sonntag, 29. April.