Die Austrian Airlines haben heuer im ersten Halbjahr mehr Passagiere und eine bessere Auslastung erzielt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus den Zahlen der deutschen Konzernmutter Lufthansa Group von heute, Dienstagmittag, hervorgeht. Die Passagierzahlen legten demnach um 13,5 Prozent auf 5,8 Millionen zu. Im Monat Juni beschleunigte sich der Zuwachs auf 16,7 Prozent auf 1,3 Millionen.

Dieser Anstieg sei vorwiegend auf die im Wet-Lease eingesetzten Air-Berlin-Flugzeuge und die damit verbundene Aufstockung des Europa-Angebotes sowie auf den stärkeren Nachbarschaftsverkehr zwischen Österreich und Deutschland zurückzuführen, erklärte die AUA in einer Aussendung.

Das Angebot - gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK) - stieg heuer in den ersten sechs Monaten um 7,6 Prozent auf 12,3 Milliarden, allein im Monat Juni um 9,8 Prozent auf 2,5 Milliarden. Die verkauften Sitzkilometer erhöhten sich zwischen Jänner und Juni um 8,2 Prozent auf 9,1 Milliarden und im Juni um 13,6 Prozent auf rund 2 Milliarden.

Die Auslastung - abzulesen am Sitzladefaktor - verbesserte sich im ersten Halbjahr 2017 geringfügig um 0,4 Prozentpunkte auf 73,6 Prozent. Im Juni betrug sie 78,5 Prozent - ein deutliches Plus von 2,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Zahl der Flüge nahm im Sechsmonatszeitraum um 4,9 Prozent auf 68.278 zu, im Juni weitaus kräftiger um 7,4 Prozent auf 13.187.

Konzernweit kletterte die Zahl der Fluggäste zum Halbjahr um 76,1 Prozent auf 14,5 Millionen, im Juni um 79 Prozent auf 3,2 Millionen. Die Auslastung wuchs im Gesamtzeitraum um 0,9 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent, zuletzt um 2,1 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent.