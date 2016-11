Nach turbulenten Szenen am 16. Juni vergangenen Jahres am Kienersee im Gemeindegebiet zwischen Anrainern folgte ein Strafprozess gegen einen 86-jährigen Pensionisten.

„Er hat mich mit der Baggerschaufel einfach zu Boden gefegt“, schilderte das Opfer (35) im Frühjahr dieses Jahres im Zeugenstand.

„Ich habe sie nicht mit der Schaufel berührt und auch nicht verletzt. Wenn nur ein Wort falsch ist, soll mich der Schlag treffen“, entgegnete der agile Rentner. Er geriet allerdings in Erklärungsnöte, als der damalige Richter Martin Bodner wissen wollte: „Woher kommen dann die Verletzungen – Prellungen sowie Abschürfungen an der Halswirbelsäule und an einem Oberarm – des Opfers?“

Der 86-Jährige fand keine plausible Antwort und wurde schlussendlich wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung („Wenn ich eine Eisenstange hier hätte, würde ich dich erschlagen!“) zu zwölf Monaten, davon vier Monate unbedingt, verurteilt. Der Rentner meldete sofort Rechtsmittel an. Das Wiener Gericht hob die Strafe gegen den 86-Jährigen auf und es kam zu einem Dacapo-Prozess in Korneuburg.

Der Pensionist wurde vom Vorwurf der Drohung freigesprochen, aber erneut der Körperverletzung für schuldig befunden.

Es setzte sechs Monate auf Bewährung und eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.