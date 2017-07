"Das ist grundsätzlich eine positive Nachricht für den Wirtschaftsstandort Österreich und eine große Auszeichnung für die Austro Control", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger am Freitag im APA-Gespräch.

Gibt die Ankündigung der Briten Rückenwind für die vom Flughafen gewünschte dritte Piste? "Es ist ein tolles Signal für den Luftfahrtstandort und eine Bestätigung unserer Bemühungen. Aber wir brauchen deswegen nicht noch rascher eine dritte Piste", so Jäger auf diese Frage. Zwischen der Easyjet-Entscheidung und der gewünschten dritten Piste gebe es "keine Korrelation", so der Vorstandsdirektor.

Easyjet werde schon heuer für knapp 800.000 Passagierabfertigungen am Flughafen Wien sorgen. Jäger geht davon aus, dass die Zahlen weiterwachsen werden, durch die aktuelle Entscheidung von Easyjet. Wenn Easyjet in Wien wachse, wachse der Flughafen freilich mit - auch wenn bisher noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob der Billigflieger auch Flugzeuge in "VIE" stationieren werde. "Der Ausblick ist jedenfalls positiv", freute sich Jäger.