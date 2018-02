Gasaustritt aus OMV-Anlage: Anrainer evakuiert .

Ein Gasaustritt in Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Donnerstagabend zu einer Evakuierung geführt. Das Leck war an einer Leitung zwischen einer Sonde und einer Station aufgetreten, sagte OMV-Sprecher Andreas Rinofner.