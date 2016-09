Am kommenden Freitag kann von 16 bis 21 Uhr wieder in der Innenstadt gebummelt werden. Die Mitglieder des Vereins Wirtschaftsplattform laden zum bekannten „Bummelabend“. Doch wie bereits im Frühjahr – hier war das Motto „Römer“ – hat man sich auch dieses Mal einem bestimmten Thema verschrieben.

Passend zur Brautradition in Schwechat wird nun der „Brausilvester“gefeiert. „Da über den Sommer früher kein Bier gebraut wurde, feierten die Bierbrauer ihren Silvester am 30. September“, erzählt Obfrau Elisabeth Strini. Und exakt dieses Datum ist am kommenden Freitag, dem Bummelabendtag.

Kooperation mit der Brauerei Schwechat

„Das Thema war naheliegend, wir sind hier in der Bierstadt Schwechat“, unterstreicht die Buchhändlerin. Zudem habe sich die Wirtschaftsplattform auf die Fahne geheftet, neue Wege zu gehen. „Halloween oder Erntedank gibt es überall, den Brausilvester nur bei uns“, lacht Strini.

In Kooperation mit der Brauerei Schwechat wird sich das ganze Bummelabendprogramm um das Hopfengebräu drehen. Inklusive Verkostung und Bieranstich – und dieser ist ausschließlich in Frauenhand, wie Strini erläutert: „Da alle Männer abgesagt haben, wird das Frauensache sein.“ Am Schlegel darf sich SP-Bürgermeisterin Karin Baier beweisen. Weiterer Höhepunkt: „Speed carving“ – Schnitzen mit der Motorsäge.