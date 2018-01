„Haben Sie eher jüngere Frauen im Auge?“, fragt Richter Helmut Neumar und bringt die Vorstrafen wegen sittlicher Gefährdung von Personen unter 16 Jahren des Angeklagten (61) zur Sprache.

Seine Zielgruppe seien 18- bis 35-Jährige erklärt der Angeklagte aus dem Bezirk Lilienfeld freimütig und gibt sich abgeklärt: „Alt bin ich selber.“ Im Plauderton erzählt der 61-Jährige dann von dem Ausflug mit seiner Ex-Frau ins Freibad Ebergassing. Er habe mit zwei Teenagern, der 16-jährigen Tochter einer Himberger Bekannten und deren Freundin (18), im Wasser herumgetobt.

"Das war sicher keine zufällige Berührung"

„Es war rein spielerisch“, versichert er und will die Mädchen nicht zielgerichtet am Busen und Gesäß betastet haben. Es könne bei der Spielerei versehentlich zu Berührungen gekommen sein, mehr aber auch nicht, beteuert er. Auch seine Ex-Frau will nur „harmlose Blödelei im Wasser“ gesehen haben.

Die Teenager erlebten es anders und schildern: „Er hat mich unter Wasser getaucht, mir unter das Bikinioberteil gelangt und dann meine Brust betastet. Das war sicher keine zufällige Berührung.“ Und: „Ich war panisch, bekam keine Luft und er betastete meinen Po!“

„Bin halt angekommen, ein Versehen“, beteuert der 61-Jährige beharrlich.

„Zu oft für ein Versehen“, kommentiert der Richter und befindet den Angeklagten nach einem umfangreichen Beweisverfahren für schuldig – aufgrund von sexueller Belästigung und öffentlichen geschlechtlichen Handlungen.

Er verhängt über den 61-Jährigen eine viermonatige Gefängnisstrafe. Der meldet sofort Berufung an.