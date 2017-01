SP-Bürgermeister Roman Stachelberger hatte einen Plan: Die etwas abgewohnte Kinderkrippe in einem Anbau an das Volksheim könnte als Quartier für die Pfadfinder dienen und dafür würde an anderer Stelle eine neue Kinderkrippe mit zwei Gruppen (für 30 Kleinkinder) errichtet werden. Nach derzeitigem Reglement könnte er dafür bis zu 290.000 Euro Fördergelder beanspruchen.

Doch die Fördertöpfe des Landes sind bereits jetzt ausgeschöpft. Für Ebergassing bedeutet dies, dass die zweite Kinderkrippe nicht gebaut werden wird.

