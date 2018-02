Am vergangenen Samstag wurde in der Schwadorfer Straße mit Sekt angestoßen: Der Henry-Laden des Roten Kreuzes (Bezirksstelle Götzendorf) feierte seinen ersten Geburtstag. Der Second Hand-Shop, in dem gebrauchte Bekleidungsstücke, Geschirr oder Spiele zu Okkasionspreisen angeboten werden, weist eine stolze Bilanz auf.

Julia Unger, Robert Jandrinitsch, Dominik Durkowitsch, SP-Vizebürgermeisterin Elisabeth Nebenführ, SP-Gemeinderätin Renate Terkola, Thomas Wallisch, Raphael Kindl und Patrick Taus feiern den 1. Geburtstag des Henry-Ladens. | Havelka

Insgesamt wurden 3.941 Stunden von 18 hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeitern investiert. An 265 geöffneten Tagen wurden knapp 12.000 Artikel verkauft. Gefragt waren vor allem Damen- und Kinderbekleidung.

Die verkauften Waren sind durchwegs Spenden aus der Bevölkerung. Der Erlös kommt den Gesundheits- und Sozialhilfeprojekten des Roten Kreuzes zugute.