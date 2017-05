Ebergassing

„Wenn die Gemeinde keinen Vertrag unterschreibt, dann werden wir eben auf Schadenersatz klagen. Und da geht’s dann schnell um Millionen-Beträge“, droht Werner Dax, seit wenigen Monaten Anwalt der Deponie-Firma Huber.

Der Adressat der Botschaft, SP-Bürgermeister Roman Stachelberger, sieht einer solchen Klage „gelassen entgegen“. Es liege nur an der Firma Huber, den Vertrag zu unterschreiben.

Knackpunkt in der Geschichte: Huber will im Rahmen eines geplanten Golfplatz-Projektes zusätzlich Erdaushub auf seiner Deponie in Wienerherberg lagern – auch auf Gemeindegrund. Über Pachtzahlungen und Entgelte für Schüttungen herrscht prinzipiell Einverständnis. Die Gemeinde will jedoch eine Sicherstellung von 150.000 Euro im Vertrag verankert wissen, für den Fall, dass das Projekt nichts wird.

